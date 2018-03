Biondo ad Amici 2018 | l’esame di ammissione al serale col supporto di Rudy Zerbi e la

Serale Amici 17 : entrano Brian - Emma e Sephora - bocciato Biondo : Brian, Emma e Sephora accedono al Serale di Amici 17, Zerbi insiste su Biondo Brian, Emma e Sephora entrano al Serale di Amici 2018. Diverse sono state le esibizioni degli allievi di questa edizione per poter arrivare al fatidico Serale. Eppure la maggior parte di loro non ha avuto questa possibilità. Il pubblico da casa […] L'articolo Serale Amici 17: entrano Brian, Emma e Sephora, bocciato Biondo proviene da Gossip e Tv.

Emma Muscat e la sua lettera ad Amici 17 : la reazione di Biondo : Biondo emozionato per la lettera di Emma ad Amici 2018 Come accaduto a tutti gli studenti di Amici 17 che si sono trovati davanti alla commissione, anche oggi Emma Muscat ha sentito Maria De Filippi leggere la sua lettera, verso la quale Biondo non si è dimostrato affatto indifferente. E’ ormai sotto gli occhi di tutti il loro rapporto, tanto che, dopo lo scontro social tra il rapper della scuola televisiva e l’ex della cantante, i ...

Amici 17 - Emma Muscat e Biondo si sono fidanzati? : Pare che all'interno della scuola di Amici, oltre al canto e al ballo ci si diletti anche nei sentimenti, non per conquistare maglie del serale, bensì il cuore di qualcuno. E' il caso della Maltese Emma Muscat, cantante giovanissima e Biondo, il rapper che sta stregando il diciassettesima edizione del talent show di Canale 5 e che tanto stravedeva per la cantante Annalisa Scarrone .La tipica situazione Lui, lei e l'altro pare si sia ...

Classifica televoto concorrenti al serale di Amici 2018 : Emma e Carmen in top 10 con Irama e Biondo : Emma e Carmen ma anche Irama e Biondo sono tra i concorrenti al serale di Amici 2018 per il pubblico da casa. Nella scorsa puntata di Amici di Maria De Filippi, la produzione e la conduttrice del talent show hanno invitato il pubblico da casa a televotare i propri concorrenti preferiti in vista dell'avvio della fase serale del talent show, che partirà sabato 7 aprile. La Classifica del televoto è stata svelata al termine della puntata di ...

Noemi fa una rivelazione su Biondo e Valentina ad Amici 17 : Amici 2018: Noemi legata a Biondo e Valentina La penultima puntata dello speciale del sabato di Amici 17 si è aperta con la partecipazione di Noemi, che ha voluto fare a Maria De Filippi una rivelazione su alcuni ragazzi del programma. La cantante uscita da X-Factor ha affermato che è felicissima di essere in studio con la bionda conduttrice e ha poi aggiunto che questo anno è molto legata a questa edizione del programma. Noemi ha infine ...

Da Biondo a Irama - Einar e Carmen chi sarà al serale di Amici di Maria De Filippi per i concorrenti : la classifica : Al serale di Amici di Maria De Filippi dovrebbe assolutamente esserci la cantante Carmen, almeno stando ai parerei dei ragazzi del programma che collocano proprio lei al primo posto della loro classifica. La produzione di Amici, ha chiesto ai cantanti e ai ballerini i nomi dei talenti che a loro avviso dovrebbero accedere alla prossima fase del programma. I ragazzi sono stati consultati singolarmente e non hanno quindi potuto influenzarsi a ...

Amici - Biondo porta il dizionario in diretta e replica al maestro Di Francesco : 'Si dice diti' : Biondo 'scende in pista' ed è subito gag. Nel corso della diretta di Amici , il cantante, idolo delle fan di questa edizione, è stato chiamato davanti alla commissione per sapere se è in lizza per il ...

Zic canta Tiziano Ferro ad Amici di Maria De Filippi : video Alla mia età contro Biondo e La mia ex chiama : Zic canta Tiziano Ferro ad Amici di Maria De Filippi nella puntata in onda in diretta su Canale 5 sabato 10 marzo. Nel corso della nuova sfida a squadre, tra il Ferro contro il Fuoco, a Zic è toccata una prova davvero difficile, sulle note del singolo Alla mia età di Tiziano Ferro per volontà del docente di canto Carlo Di Francesco che non è ancora pienamente soddisfatto della performance dell'allievo. Zic canta Tiziano Ferro ad Amici di ...

