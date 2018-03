Berlusconi resta il leader Così Salvini stoppa Toti

Fi nel caos - Brunetta pensa all'addio. Berlusconi : costretti a restare in gioco : 'Ma ora Salvini e Di Maio rispetteranno il patto?'. Il leader del Carroccio dopo l'incoronazione di Casellati alla presidenza del Senato è andato a via del Plebiscito per rassicurarlo, ma Berlusconi ...

Presidenza Senato - Berlusconi : 'Nostro candidato resta Romani' : Silvio Berlusconi non cambia linea e conferma la candidatura di Paolo Romani alla Presidenza del Senato. "La candidatura di Forza Italia rimane quella di Paolo Romani - scrive in una nota il leader di ...

Camere - il centrodestra : il candidato per il Senato resta Romani. Berlusconi : 'Di Maio deve parlare anche con me' : ' Di Maio deve parlare anche con me... '. Silvio Berlusconi ne fa una questione di principio, di metodo, ma anche di orgoglio e legittimazione politica. Durante il vertice di questa mattina a palazzo Grazioli con Matteo Salvini e Giorgia Meloni il Cav, raccontano fonti azzurre, avrebbe ribadito che la trattativa per il rinnovo delle ...

Camere - il centrodestra : il candidato per il Senato resta Romani. Berlusconi : "Di Maio deve parlare anche con me" : «Di Maio deve parlare anche con me...». Silvio Berlusconi ne fa una questione di principio, di metodo, ma anche di orgoglio e legittimazione politica. Durante il vertice di questa mattina...

Camere - il centrodestra : il candidato per il Senato resta Romani. Berlusconi : «Di Maio deve parlare anche con me» : «Di Maio deve parlare anche con me...». Silvio Berlusconi ne fa una questione di principio, di metodo, ma anche di orgoglio e legittimazione politica. Durante il vertice di questa mattina...

CENTRODESTRA : "CAMERA A M5S - A NOI SENATO"/ Vertice Salvini - Berlusconi e Meloni : il nodo resta Paolo Romani : CENTRODESTRA: 'Camera M5s, a noi il Senato'. Vertice Salvini, Meloni e Berlusconi. Governo e Presidenze: il nodo resta Paolo Romani. Ultime notizie.

Governo : Lo Porto - M5S-centrodestra? Berlusconi ansioso di non restare isolato : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Un Governo M5S-centrodestra? "Lo scenario è confuso e unico e originale. Un contesto difficile in cui ciascuno dice delle cose legate all'attualità e all'immediato bisogno di non restare esclusi dal gioco, compreso Berlusconi che, sia per il suo risultato personale, ch

Governo : Lo Porto - M5S-centrodestra? Berlusconi ansioso di non restare isolato (2) : (AdnKronos) - Ma tutto questo non basta per Lo Porto che parla di una "non soluzione di questa crisi politica". "In ogni caso, rimane il problema dei problemi - aggiunge Lo Porto - bisogna mettere mano alla legge elettorale, e per farla ci vuole non solo il consenso ma anche un Governo". Per questo,

Intesa col M5s : restano le divergenze tra Salvini e Berlusconi : Sull'idea di una collaborazione di governo fra Lega e 5 Stelle, Forza Italia si ribella e per bocca di Brunetta chiede pari dignità altrimenti 'la coalizione si può rompere' -

Forza Italia "sull'orlo di una crisi di nervi" : Berlusconi non vuole restare fuori dai giochi : Silvio Berlusconi non vuole restare fuori dai giochi. E rivendica per Forza Italia una presidenza, Camera o Senato. Caos Forza Italia Forza Italia è un partito in subbuglio. L'...

Silvio Berlusconi risparmia 120 milioni di euro. Niente soldi da Fininvest - gli utili restano nelle società personali : Per esempio gli eredi sono molto contrariati dalla circostanza che Silvio abbia ricominciato a fare politica a tempo pieno. 'Hanno provato a convincermi, ognuno con i propri argomenti, a non tornare ...

Veltroni in campo con Gentiloni : 'Il nostro avversario resta Berlusconi' : 'Gli italiani vogliono che lo loro sicurezza sia seguita da Marco Minniti o da Salvini? E l'economia da Padoan o da Di Battista? Io sono fiducioso su quello che faranno i nostri concittadini, ma ...

Elezioni - Veltroni : “Senza maggioranza chiara si torna alle urne. Berlusconi? Resta il nostro avversario” : “Dopo il voto, se non c’è maggioranza chiara, serve fare una legge elettorale con un premio di maggioranza, e tornare alle urne. Cito me e Renzi: serve sapere chi vince le Elezioni la sera del voto”. Lo afferma Walter Veltroni al teatro Eliseo, durante la manifestazione elettorale ‘le idee della sinistra di governo’ in sostegno della candidatura di Paolo Gentiloni. “Silvio Berlusconi Resta il nostro avversario: è sempre possibile ...

Berlusconi : “Il Milan resta nel mio cuore ma non lo ricomprerò” : Ricomprare il Milan? Silvio Berlusconi non ha questa opzione tra i propri piani futuri. L'articolo Berlusconi: “Il Milan resta nel mio cuore ma non lo ricomprerò” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.