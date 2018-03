BELEN RODRIGUEZ Foto | si gode la primavera in Ligura insieme ad Andrea Iannone

La dedica di BELEN RODRIGUEZ ai Maneskin dopo il concerto : Loro sono gli idoli dei giovanissimi e non solo, lei è una delle show girl più amate dal pubblico della televisione italiana. Insomma, mettete insieme in una sola foto Belen Rodriguez e i Maneskin e il successo è...

BELEN RODRIGUEZ : svelato il perchè non condurrà il Grande Fratello : Grande Fratello 15: ecco perchè la conduttrice non sarà Belen Rodriguez Come tutti sapranno bene, la conduttrice della prossima edizione del Grande Fratello sarà nientepopodimeno che Barbara d’Urso. Quest’ultima l’ha annunciato ieri alla fine di Pomeriggio 5, asserendo di essere davvero emozionata di tornare a condurre il padre di tutti i reality dopo ben 14 anni. Infatti, come molti si ricorderanno, la d’Urso ha già ...

POMERIGGIO 5/ "Barbara D’Urso conduce il Grande Fratello" : BELEN RODRIGUEZ "scartata" ecco perché... : Barbara D'Urso è la conduttrice della nuova edizione del Grande Fratello: prima della padrona di casa di POMERIGGIO 5, Mediaset aveva puntato su Belen Rodriguez, alla fine scaricata.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 13:06:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ e Andrea Iannone/ Vacanza a Parigi : bacio alla francese e romanticismo alle stelle : Belen Rodriguez e Andrea Iannone i Vacanza a Parigi: bacio alla francese e romanticismo alle stelle per la coppia che, messi da parte gli impegni di lavoro, si gode del tempo insieme.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 12:46:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ / Supera i 7 milioni di utenti su Instagram : ecco come festeggia (foto) : BELEN RODRIGUEZ Supera i sette milioni di utenti su Instagram, la sua piattaforma social preferita. E per festeggiare, pubblica una nuova foto hot da Parigi.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 03:42:00 GMT)

Gustavo Rodriguez scomparso? BELEN : 'Mia madre non vuole rilasciare interviste' Video : Gustavo #Rodriguez è sempre stato un padre ed un marito presente nella vita della sua famiglia e per il suo amato nipotino Santiago, per questo i fan sono rimasti scioccati quando hanno appreso che di lui non si hanno più notizie dal 4 Marzo. Dopo aver spiegato sui social ai suoi followers il motivo per il quale non è potuto essere presente al compleanno della moglie Veronica, si è persa ogni sua traccia. Ha spiegato che non c'erano problemi con ...

BELEN RODRIGUEZ - il padre è 'scomparso' dal 4 marzo. Ecco cosa si nasconde dietro il caso : Gustavo Rodriguez , padre di Belen e Cecilia Rodriguez, è sparito dai social il 4 marzo e per un lungo periodo non si è più saputo nulla di lui. Dopo la sua comparsata al Grande Fratello Vip , forse ...

BELEN - che fine ha fatto suo padre? Separazione tra lui e la signora Rodriguez : "Importanti questioni familiari", per il settimanale Chi sarebbe questo il motivo che ha portato il padre di Belen, Gustavo Rodriguez, ad allontanarsi da moglie e figli. Da un po' di tempo infatti, sul profilo social della showgirl non compaiono foto con il papà. Secondo quanto scritto sul settimanale di Alfonso Signorini non ci sarebbe di mezzo alcuna donna, ma un fantasma del passato avrebbe fatto vacillare il rapporto tra i signori ...

Gustavo Rodriguez scomparso? BELEN : 'Mia madre non vuole rilasciare interviste' : Gustavo Rodriguez è sempre stato un padre ed un marito presente nella vita della sua famiglia e per il suo amato nipotino Santiago, per questo i fan sono rimasti scioccati quando hanno appreso che di lui non si hanno più notizie dal 4 Marzo. Dopo aver spiegato sui social ai suoi followers il motivo per il quale non è potuto essere presente al compleanno della moglie Veronica, si è persa ogni sua traccia. Ha spiegato che non c'erano problemi con ...

BELEN RODRIGUEZ completamente nuda : selfie senza veli in bagno [FOTO] : 1/18 Foto Instagram ...

Gustavo Rodriguez "sparito"/ Che fine ha fatto il padre di BELEN? La verità dietro l'assenza : Gustavo Rodriguez, che fine ha fatto il padre di Belen Rodriguez? Perchè da tempo non appare più al fianco dei figli e della moglie Veronica Cozzani? Ecco la verità(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:56:00 GMT)

Claudia Galanti ricorda la figlia morta a 9 mesi : le parole di BELEN Rodriguez : Claudia Galanti: il ricordo toccante per la figlia scomparsa a soli 9 mesi: arrivano anche le parole di Belen Rodriguez 21 marzo 2014: nasceva Indila Carolina la figlia di Claudia Galanti (36 anni) prematuramente scomparsa a causa di un’infezione batterica soltanto 9 mesi dopo il parto (3 dicembre 2014). Oggi la showgirl paraguayana, che da allora convive con […] L'articolo Claudia Galanti ricorda la figlia morta a 9 mesi: le parole ...

“Mia madre…”. BELEN RODRIGUEZ - il mistero di Gustavo. Da mesi non si hanno più notizie del padre della showgirl : nessun indizio social e tanta preoccupazione. E Belu - a chi le chiede di lui - risponde così. Cosa sta succedendo al famoso clan argentino : Che fine ha fatto il padre di Belen Rodriguez? Sempre presente con la mamma Veronica Cozzani in qualunque foto dei figli, è da circa un mese che il signor Gustavo è il grande assente dai social. La domanda era sorta quando negli scatti del compleanno della moglie l’uomo non era comparso. Sia Belen che Cecilia che Jeremias, insieme ai loro amici più stretti, hanno festeggiato la mamma in un locale milanese. Presenti alla cena i ...

BELEN RODRIGUEZ : dov’è suo padre? Nuove rivelazioni sull’allontanamento : Belen Rodriguez: dove è finito suo padre? Gli ultimi sviluppi e Nuove rivelazioni sull’allontanamento dalla famiglia Sulla presunta sparizione dalle scene del padre di Belen Rodriguez molto si è chiacchierato negli ultimi tempi. Dove è finito il papà di Belen? E perché non appare più nelle foto di famiglia che la showgirl condivide e pubblica […] L'articolo Belen Rodriguez: dov’è suo padre? Nuove rivelazioni ...