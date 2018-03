Batterie delle auto elettriche | la seconda vita arriva dalla Nissan

Le vecchie Batterie delle auto elettriche alimentano i lampioni : l'esperimento di Nissan in Giappone : ... in Giappone, dove sarà presto installato un sistema di illuminazione 'ibrido', alimentato da una combinazione di batterie di seconda vita di Nissan Leaf , l'auto elettrica più venduta al mondo, e da ...

Apple : ecco le dichiarazioni ufficiali dell’azienda sulle inchieste del governo americano sul problema delle Batterie degli iPhone : Apple ha confermato di aver risposto alle inchieste delle agenzie americane sulla gestione delle batterie più datate degli iPhone e su come ha comunicato i cambiamenti ai clienti. Visto che la questione a volte è stata trattata sotto titoli come “Apple rallenta gli iPhone più vecchi”, l’azienda di Cupertino ci tiene a precisare che “non è quello che è successo. Apple rallenta i suoi telefoni solo in una specifica condizione: quando una batteria ...

La durata delle Batterie degli smartphone è raddoppiata rispetto al 2010 : Lo staff della Webzine GSMArena.com ha notato che i nuovi smartphone hanno una durata migliore della batteria rispetto al 2010. Ecco tutti i dettagli L'articolo La durata delle batterie degli smartphone è raddoppiata rispetto al 2010 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

“48% in 5 minuti” è la nuova tecnologia di Huawei per la carica delle Batterie : Nel novembre 2015, il Watt Lab di Huawei ha presentato una nuova tecnologia di ricarica rapida per le batterie. La tecnologia di ricarica ti consente di ricaricare una batteria agli ioni di litio fino al 50% in soli 5 minuti.Una dimostrazione video ha mostrato una batteria da 3000mAh rimossa da un telefono e inserita in questo caricatore gigante. Dopo cinque minuti, la batteria è stata rimessa nel telefono ed era già al 48% , 10 volte più veloce ...

I portatili HP vanno a fuoco a causa delle Batterie difettose ma c’è un servizio gratuito per la sostituzione : Durante la giornata di ieri, HP ha aperto una campagna internazionale di sicurezza per il ritiro e la sostituzione di alcuni suoi notebook. Le batterie infatti di molti portatili prodotti durante il periodo che va dal 2015 al 2017 sono difettose con alcuni errori di progettazione che causano surriscaldamenti ma addirittura nei casi più gravi addirittura incendi, compromettendo non solo l’integrità del PC bensì soprattutto la sicurezza ...

Apple - al via la sostituzione delle Batterie iPhone a 29 euro : come richiederla Video : Dopo la bufera scagliatasi sulla Apple nei giorni scorsi, causata dal malcontento di schiere di consumatori infuriati, l'azienda ha deciso di anticipare l'avvio del programma di sostituzione delle batterie usurate su alcuni modelli di #iPhone. Per cercare di riportare il sereno e riguadagnare qualche punto in più a proprio favore, l'azienda capitanata da Tim Cook ha anche stabilito un drastico taglio dei prezzi [Video]. Da oggi 2 gennaio 2018, ...