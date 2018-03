Avengers | Infinity War | perché Occhio di falco non compare mai?

wired

(Di martedì 27 marzo 2018) Cresce l’attesa perWar, il nuovo film collettivo che riunirà i principali eroi del Marvel Cinematic Universe e condurrà verso la conclusione di questa prima ondata di cinecomics. L’uscita prevista è per il 25 aprile e in questi mesi sono usciti parecchi materiali promozionali, da trailer a poster diffusi online. I fan più attenti, però, si sono accorti che un personaggio importante comedi, l’arciere interpretato da Jeremy Renner, è assente da ogni immagine diffusa finora. Non era nel trailer, così come non era presente sulle copertine speciali di Entertainment Weekly dedicate al film né nei poster pubblicati su Twitter in queste ore. An entire universe. Once and for all. Marvel Studios' @: #War in theaters April 27th. (1/2) pic.twitter.com/91HjeRJGqm — Marvel Entertainment (@Marvel) March 26, 2018 Che fine ...