Autobus a noleggio | 18% di quelli conducente non in regola con revisione

finanza.lastampa

: IN ABRUZZO IL 16% DEGLI AUTOBUS DA NOLEGGIO NON E' REVISIONATO - abruzzoweb : IN ABRUZZO IL 16% DEGLI AUTOBUS DA NOLEGGIO NON E' REVISIONATO - riviera24 : Liguria, sono 61 gli autobus a noleggio che circolano senza revisione: 14 in provincia di Imperia - VoceDelTrentino : Trentino Alto Adige: il 7% degli autobus da noleggio non è in regola con la revisione - La voce del Trentino -

(Di martedì 27 marzo 2018) Dato sconfortanti per gliper trasporto di persone destinati a servizio dicon. Ben il 18,62% non è incon la, per un totale di oltre 5mila mezzi su oltre ...