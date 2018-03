L'Australia espelle due diplomatici russi in risposta all'avvelenamento con il gas nervino su suolo britannico di un'ex spia del kgb e della figlia, giudicata un'operazione condotta "molto probabilmente" dal governo di Mosca. Il primo ministro Australiano Malcolm Turnbull ha detto che questi due diplomatici russi erano "agenti segreti non dichiarati".La decisione dell'Australia segue l'espulsione di oltre 100diplomatici da Stati Uniti e da 14 Paesi europei, compresa l'Italia.(Di martedì 27 marzo 2018)

