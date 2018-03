Aumenti Iva | perché governo e Parlamento sono in allarme

Confcommercio taglia le stime del Pil. Sangalli : evitare gli Aumenti dell'Iva : 'Mentre è comprensibile il sentimento di speranza di migliorare nel 2018 le performance dell'economia nel complesso, emergono i primi segnali di rallentamento'. L'ultimo quarto dell'anno scorso, si ...

Confcommercio - Sangalli : "Evitare gli Aumenti Iva Così addio alla ripresa" : Cominciando ad aggredire e risolvere quei difetti strutturali della nostra economia - gli eccessi di tasse e burocrazia, i deficit di legalità, infrastrutture e capitale umano - che significano per ...

Governo - Sangalli : priorità evitare Aumenti aliquote Iva : Cernobbio , CO, , 23 mar. , askanews, La prima cosa che il futuro Governo dovrà fare è 'evitare i già programmati aumenti delle aliquote Iva'. Lo ha sottolineato il presidente di Confcommercio, Carlo ...

Governo : Confcommercio Veneto - azzerare Aumenti Iva (2) : (AdnKronos) - “Sul fronte dell’occupazione, riteniamo indispensabile proseguire nella riduzione strutturale del costo del lavoro e nell’individuazione di uno strumento per quello occasionale – prosegue il presidente di Confcommercio Veneto - Tra gli altri temi prioritari, diciamo ‘no’ a ulteriori li

Governo : Confcommercio Veneto - azzerare Aumenti Iva : Venezia, 18 mar. (AdnKronos) - "azzerare gli aumenti dell’Iva, mettere mano alla burocrazia, fare una vera spending review. Sono le priorità di Confcommercio Veneto per il prossimo Governo. Bisogna tagliare la spesa pubblica e rendere più semplici gli adempimenti burocratici - spiega all'Adnkronos i

Iva - per cancellare gli Aumenti serve l'accordo su un decreto legge : Concretamente, toccherebbe quindi al governo Gentiloni, in carica per l'ordinaria amministrazione, predisporre un decreto legge: serve questo strumento perché il Documento di economia e finanza è ...

La cambiale di Padoan : in arrivo Aumenti Iva per mille euro all'anno : La partita è quella del Def, il documento di economia e finanze, che il governo deve approvare entro il 10 aprile. Il ministero dell'Economia, su indicazione della Commissione Ue, ha annunciato che ...

Iva - "stangata da 791 euro" : servono 12 - 4 miliardi per scongiurare gli Aumenti : Quale che sia il nuovo governo, il primo scoglio che avrà di fronte sarà certamente quello di scongiurare l’ipotesi di un nuovo aumento dell’Iva. Ipotesi non troppo improbabile, dal momento che nell&rsquo...

Confesercenti lancia l'allarme : Con Aumenti Iva 23 mld di consumi in meno in tre anni : Le conseguenze sulla crescita della nostra economia sarebbero significative . In particolare, sulla base delle relazioni storiche si stima una riduzione della crescita in termini di PIL pari allo 0,3 ...

Bruxelles prenota gli Aumenti dell'Iva : Roma Si è realizzato lo scenario che il presidente della Commissione Jean Claude Juncker aveva incautamente evocato. Stallo politico e la prospettiva di un governo «non operativo». I risultati delle elezioni hanno fatto emergere nessuna maggioranza e la novità di ieri è che partiti e coalizioni si sono arroccati, senza lasciare spazio a intese alternative. La conseguenza immediata è che il governo che dovrà sbrigare ...

