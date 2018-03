Attraverso le Fiandre 2018 | muri e pietre ancora protagonisti | corsa aperta

oasport

(Di martedì 27 marzo 2018) Per alcuni sarà una prova generale in vista del Giro delle, per altri pensando al Tour de France, mentre altriproveranno in tutti i modi a vincerla. Domani si disputerà la Dwars Door Vlaanderen –lein linea che come indica il nome si svolge nella regione che sta caratterizzando questa fase della stagione e lo farà fino a domenica. Data e percorso rinnovato, per una evento che negli ultimi anni sta acquisendo un valore sempre maggiore. Percorso 180 chilometri in programma tra Roselare e Waregem. I primi 80 sono sostanzialmente pianeggianti: Kluisberg e Knokteberg sono le prime asperità di giornata, entrambe su fondo stradale asfaltato. Divisi da otto chilometri, saranno affrontati nuovamente dal gruppo nello stesso ordine dopo 14 chilometri pianeggianti. Punte massime del 16% sul Kortekeer, quinto muro di giornata a circa 60 ...