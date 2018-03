Attraverso le Fiandre 2018 | la startlist e l’elenco completo dei partecipanti

oasport

(Di martedì 27 marzo 2018) L’ultimo test prima di domenica e del Giro delle. Nella giornata di domani si disputerà lale– Dwars Door Vlaanderen, corsa in linea che negli ultimi ha saputo ritagliarsi un ruolo di discreta importanza all’interno del calendario delle Classiche del Nord. Tanto che quest’anno, fatta eccezione di fatto per Peter Sagan e Philippe Gilbert che hanno preferito fermarsi per risparmiare energie, sono presenti tutti i grandi favoriti per la seconda Classica Monumento della stagione. Tra gli uomini attesi al via anche Nairo Quintana e Alejandro Valverde, che hanno scelto proprio questa corsa per testarsi sul pavé in vista del Tour de France. Diversi anche gli italiani iscritti che possono fare bene: da Sacha Modolo a Matteo Trentin, passando per Gianni Moscon e un Elia Viviani che potrebbe anche provare a reggere per prendersi la ...