Atti vandalici a Servola | danneggiate auto | scooter e cassonetti

Bike sharing - Gobee : Troppi Atti vandalici. Via dall'Europa : Troppi atti vandalici contro le flotte di biciclette al servizio dei cittadini. Per questo motivo il colosso cinese di Bike sharing Gobee Bike , con sede a Hong Kong, ha deciso di ritirare le due ruote dall'Europa.Dopo la Francia, le bici verdi erano sbarcate in Italia, a Torino, Firenze e Roma. Ma l'inciviltà delle persone ha portato la startup a inviare una mail agli oltre 45mila utenti per annunciare la decisione di abbandonare il ...

