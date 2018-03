Astronomia | il viaggio del sistema binario transnettuniano Typhon-Echidna attraverso la

meteoweb.eu

: RT @agbiuso: Al Museo @PoldiPezzoli di #Milano un viaggio coinvolgente e splendido nella storia degli #orologi. - profluigimarino : RT @agbiuso: Al Museo @PoldiPezzoli di #Milano un viaggio coinvolgente e splendido nella storia degli #orologi. - PoldiPezzoli : RT @agbiuso: Al Museo @PoldiPezzoli di #Milano un viaggio coinvolgente e splendido nella storia degli #orologi. - agbiuso : Al Museo @PoldiPezzoli di #Milano un viaggio coinvolgente e splendido nella storia degli #orologi.… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Tra l’attuale popolazione degli 81 binari transnettuniani (TNB) conosciuti, solo due si trovano in orbite che attraversano quella di Nettuno. Si tratta die di Ceto-Phorcys. In un nuovo studio, i ricercatori Araujo, Galiazzo, Winter e Sfair, della Sao Paulo State University, si sono concentrati sull’evoluzione temporale deli sistemi planetari interni ed esterni. Hanno analizzato le evoluzioni orbitali di 500 cloni di, registrando i loro incontri ravvicinati con i pianeti, per poi analizzare gli effetti di questi incontri sul. È stato scoperto che solo il 22% circa degli incontri con pianeti giganti era abbastanza forte da distruggere il. Questo stessoha il 3.6% di probabilità di raggiungere la regione planetaria terrestre su una scala temporale di circa 5.4 milioni di anni. Sono ...