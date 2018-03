Astronomia | gli anelli di Saturno in una splendida immagine della sonda Cassini

Astronomia : la meravigliosa vista di una nascita di stelle catturata da Hubble : L’incredibile nitidezza di questa immagine dell’Hubble Space Telescope della NASA/ESA ha immortalato una popolazione di stelle appena nate all’interno della nebulosa NGC 346, nella Piccola Nube di Magellano, che si stanno ancora formando dal collasso gravitazionale di nubi di gas. Il loro idrogeno non si è ancora incendiato per sostenere una fusione nucleare. La più piccola di questo gruppo di stelle appena nate ha solo la metà della massa del ...

Astronomia - gli esopianeti di TRAPPIST-1 potrebbero avere troppa acqua per ospitare la vita : ecco i risultati di un nuovo studio : I 7 pianeti rocciosi che orbitano la stella TRAPPIST-1 hanno molta acqua, forse anche troppa per poter ospitare la vita, secondo un nuovo studio della School of Earth and Space Exploration dell’Arizona State University. Tutti i mondi di TRAPPIST-1 probabilmente hanno acqua per centinaia degli oceani terrestri sulle loro superfici e quelli più umidi possono avere una quantità oltre 1.000 volte maggiore rispetto al nostro pianeta. Stranamente, ...

Astronomia : ecco la straordinaria immagine della Terra vista con gli occhi del Kepler Space Telescope : Catturare immagini del nostro pianeta dalla prospettiva di veicoli spaziali lontani è diventata una tradizione alla NASA, da quando Voyager, 28 anni fa, ha mostrato un “pallido puntino blu” nell’immensità dello spazio. Ma ora la vista della Terra dal Kepler Space Telescope della NASA è tutta un’altra storia. Questa immagine di Kepler della Terra è giunta a “casa” recentemente. Scattata il 10 dicembre 2017 dopo che il veicolo ha regolato il suo ...

Astronomia : la rete interna di formazione stellare nella Nebulosa di Orione catturata in una meravigliosa immagine del telescopio ALMA : Questa spettacolare e insolita immagine mostra parti della famosa Nebulosa di Orione, una regione di formazione stellare che si trova a circa 1.350 anni luce dalla Terra. L’immagine combina un mosaico di immagini a lunghezza d’onda millimetrica dell’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) e del telescopio IRAM da 30 metri, mostrate in rosso, con una vista a infrarossi dello strumento HAWK-I sul Very Large Telescope dell’ESO, mostrate ...

Astronomia : individuato un nuovo esopianeta - appartiene a una famiglia di mondi poco comune : Un mondo molto simile al sesto pianeta del nostro Sistema Solare, ma più caldo. Lo ha scovato recentemente un gruppo di astronomi, e l’ha assegnato a una famiglia planetaria poco comune: quella dei ‘Saturno tiepidi’. Il team di ricerca, coordinato dal Millennium Institute of Astrophysics in Cile, ha trovato il nuovo esopianeta – nome in codice EPIC 247098361 b – grazie ai dati della missione Kepler. Il telescopio della Nasa – spiega Global ...

Astronomia : bellezza - grazia e mistero per la meravigliosa galassia a spirale NGC 3344 catturata in un’immagine di Hubble : bellezza, grazia e mistero sono le 3 qualità principali di NGC 3344, una magnifica galassia a spirale, catturata in un’immagine scattata dall’Hubble Space Telescope di NASA/ESA. In questa immagine la galassia è osservata da una prospettiva frontale, che permette agli astronomi uno sguardo approfondito della sua struttura elegante e intricata. A circa 20 milioni di anni luce di distanza nella costellazione del Leone Minore, NGC 3344 è la metà ...

Astronomia : un nuovo membro nella famiglia ESO - il centro “Supernova” al tramonto : Tutti gli osservatori di ESO sono basati in Cile, ma il quartiere generale dell’organizzazione e le nuove eccitanti aggiunte si trovano a Garching, una piccola città vicino a Monaco di Baviera in Germania. Quest’immagine mostra una vista impressionante e inusuale di questo nuovo membro della famiglia di ESO – il planetario e centro visitatori di ESO, il Supernova. Il supernova di ESO ospiterà la sua inaugurazione ufficiale il 26 aprile e ...

Astronomia : Osservatorio Fuligni di Rocca di Papa - ecco gli appuntamenti con la scienza di marzo : Ben tre eventi divulgativi scientifici, denominati Astroincontri, animeranno il mese di marzo all’Osservatorio astronomico “Fuligni” di Rocca di Papa e consentiranno al pubblico di scoprire il nostro Universo, emozionandosi, dalla viva voce di ricercatori ed esperti. A organizzarli l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nel campo della promozione e diffusione della cultura ...

L’enogAstronomia della Calabria protagonista negli store Eataly USA : Ha preso il via con un evento di inaugurazione all’interno dello store Eataly di New York Flatiron che ha visto protagonisti Lidia Bastianich, ambasciatrice delL’enogastronomia calabrese nel mondo, insieme allo chef Rocco Iannì, una partnership speciale che Regione Calabria, per volontà del Presidente Mario Oliverio tramite il Dipartimento Internazionalizzazione, ha siglato con Eataly USA per promuovere negli Stati Uniti il meglio della ...