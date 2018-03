Astronomia | ecco come cambia il sole durante un ciclo magnetico di 22 anni

Dall'Irlanda alla Romania - ecco le nuove regione europee della gAstronomia per il 2018 : Cosa hanno in comune Galway, Sibiu, le isole dell'Egeo meridionale? Sono i territori che hanno appena ottenuto il riconoscimento di regione europea della gastronomia per gli anni 2018 e 2019. Il titolo passa così dalla Lombardia, insignita nel 2017, all'irlandese Galway e all'olandese Noord-Brabant per il 2018 e vola poi in Romania e in Grecia per il 2019.Negli ultimi anni la cucina irlandese vive un grande fermento, grazie alla ...

Astronomia - gli esopianeti di TRAPPIST-1 potrebbero avere troppa acqua per ospitare la vita : ecco i risultati di un nuovo studio : I 7 pianeti rocciosi che orbitano la stella TRAPPIST-1 hanno molta acqua, forse anche troppa per poter ospitare la vita, secondo un nuovo studio della School of Earth and Space Exploration dell’Arizona State University. Tutti i mondi di TRAPPIST-1 probabilmente hanno acqua per centinaia degli oceani terrestri sulle loro superfici e quelli più umidi possono avere una quantità oltre 1.000 volte maggiore rispetto al nostro pianeta. Stranamente, ...

Astronomia - il mistero del primo visitatore interstellare ‘Oumuamua si infittisce : ecco i risultati di un nuovo studio : Il primo visitatore interstellare conosciuto del nostro sistema solare probabilmente è più alieno di quanto si immaginasse in precedenza, secondo un nuovo studio. ‘Oumuamua significa “esploratore” in Hawaiano: l’oggetto è stato, infatti, scoperto dai ricercatori utilizzando il Panoramic Survey Telescope e il Rapid Response System (Pan-STARRS), presso l’Haleakala Observatory nell’isola di Maui, Hawaii. Il misterioso oggetto a forma di ago ...

Astronomia : congiunzione Luna-Venere-Mercurio - ecco le FOTO dell’incontro cosmico : 1/4 Credit: Corrado Mascia ...

Astronomia - il mistero della Grande Macchia Rossa di Giove : ecco cosa ha scoperto un team della NASA : Anche se in passato è stata abbastanza Grande da inghiottire 3 Terre, la Grande Macchia Rossa di Giove si sta riducendo da un secolo e mezzo. Nessuno ha la certezza del tempo in cui la tempesta continuerà a contrarsi o se sparirà del tutto. Ma una nuova ricerca suggerisce che non è stato tutto in declino: la tempesta sembra aver aumentato la sua area almeno una volta lungo il cammino e sta crescendo in altezza man mano che diventa più ...

Astronomia : ecco NGC 3972 - una splendida galassia a spirale piena di luci cosmiche catturata in un’immagine di Hubble : Questa meravigliosa galassia a spirale si trova nella costellazione dell’Orsa Maggiore. Tempestata di stelle, la galassia, catalogata come NGC 3972, si trova a circa 65 milioni di anni luce dalla Terra, che significa che la luce che vediamo ora ha lasciato la galassia 65 milioni di anni fa, proprio quando i dinosauri si sono estinti. NGC 3972 ha avuto la sua buona dose di eventi drammatici. Nel 2011 gli astronomi hanno osservato nella galassia ...

Astronomia : ecco la straordinaria immagine della Terra vista con gli occhi del Kepler Space Telescope : Catturare immagini del nostro pianeta dalla prospettiva di veicoli spaziali lontani è diventata una tradizione alla NASA, da quando Voyager, 28 anni fa, ha mostrato un “pallido puntino blu” nell’immensità dello spazio. Ma ora la vista della Terra dal Kepler Space Telescope della NASA è tutta un’altra storia. Questa immagine di Kepler della Terra è giunta a “casa” recentemente. Scattata il 10 dicembre 2017 dopo che il veicolo ha regolato il suo ...

Astronomia : Osservatorio Fuligni di Rocca di Papa - ecco gli appuntamenti con la scienza di marzo : Ben tre eventi divulgativi scientifici, denominati Astroincontri, animeranno il mese di marzo all’Osservatorio astronomico “Fuligni” di Rocca di Papa e consentiranno al pubblico di scoprire il nostro Universo, emozionandosi, dalla viva voce di ricercatori ed esperti. A organizzarli l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nel campo della promozione e diffusione della cultura ...

Astronomia : dall’Equinozio di Primavera alle congiunzioni - ecco cosa ci riserva Marzo 2018 : Marzo è un mese tipicamente instabile a livello atmosferico: ciò potrebbe essere d’ostacolo per le osservazioni, ma ciò difficilmente ci impedirà di godere degli eventi astronomici principali (o appuntamenti connessi) del mese. Nel dettaglio, vediamo cosa ci attende nel cielo del terzo mese del 2018. Partendo dalla nostra stella, ricordiamo che il Sole si trova nella costellazione dell’Acquario fino al 12, quando entra nella costellazione ...

Astronomia : osservatorio Fuligni di Rocca di Papa - ecco gli appuntamenti con la scienza di marzo : Ben tre eventi divulgativi scientifici, denominati Astroincontri, animeranno il mese di marzo all’osservatorio astronomico “Fuligni” di Rocca di Papa e consentiranno al pubblico di scoprire il nostro Universo, emozionandosi, dalla viva voce di ricercatori ed esperti. A organizzarli l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA), attivamente impegnata da oltre 20 anni nel campo della promozione e diffusione della cultura ...

Astronomia : ecco J0815+4729 - una delle prime stelle a formarsi nella Via Lattea : E’ stata soprannominata J0815+4729, ed è una delle stelle più antiche della Via Lattea: descritta su The Astrophysical Journal, la sua scoperta si deve ai ricercatori dell’Istituto di Astrofisica delle Canarie nell’ambito del progetto di cartografia digitale celeste Sloan Digital Sky Survey (Sdss), grazie anche a Osiris (Optical System for Imaging and low-intermediate-Resolution Integrated Spectoscopy), strumento montato sul ...

Astronomia : ecco cosa ci riserva il cielo di Febbraio 2018 - un mese senza Luna Piena : Febbraio è un mese di per sé speciale: è il mese più corto dell’anno, e nel 2018 non ci sarà neppure una Luna Piena. Si consideri che un mese senza plenilunio è davvero raro: la Luna Piena mancherà Febbraio per sole 9 ore circa per poi tornare a splendere al 100% il 2 marzo. Nel dettaglio, vediamo cosa ci attende nel cielo del secondo mese del 2018. Il Sole si trova nella costellazione del Capricorno fino al 16 Febbraio, poi passerà nella ...

Astronomia - il mistero della riconnessione magnetica : ecco cosa c’è dietro le luci più brillanti dell’universo : I fisici spaziali dell’University of Wisconsin-Madison hanno appena rilasciato dettagli inediti di uno strano fenomeno che alimenta le aurore boreali, le eruzioni solari e le espulsioni di massa coronale (le più grandi esplosioni nel nostro sistema solare). I dati sulla cosiddetta riconnessione magnetica provengono da un quartetto di nuovi veicoli spaziali che misurano la radiazione e i campi magnetici nell’orbita terrestre alta. La ...

Astronomia : ecco Ngc 3201 - un ammasso globulare unico nella Via Lattea : Una convention di migliaia di stelle temute insieme dalla gravità, situata a oltre 16mila anni luce di distanza verso la costellazione della Vela: è lo scintillante cluster globulare Ngc 3201, protagonista dell’ultimo servizio fotografico di Hubble. Questo genere di ammassi è presente in tutte le galassie di vaste dimensioni, ma la loro origine e il loro ruolo nei processi di formazione galattica presentano ancora numerosi interrogativi; questo ...