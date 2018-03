Assegno non trasferibile e multe | a cosa fare attenzione

Paga il funerale del nonno ma sull'Assegno manca la scritta "non trasferibile" : maxi multa : Il caso delle due sorelle palermitane multate per un assegno incompleto è sicuramente surreale ma purtroppo non è...

Multato di 6 mila euro : sull'Assegno scorda "non trasferibilie" : Il Ministero dell'Economia, visti i numerosi casi di questo tipo in Italia, sta valutando di introdurre la proporzionalità tra importo trasferito e sanzione.

Ho ricevuto una multa da 6mila euro per un Assegno senza la scritta ‘non trasferibile’ : Ho avuto in questi giorni un’esperienza surreale che ho il dovere di condividere perché altri la possano evitare e le vittime si possano organizzare per difendersi insieme. Finora non ne sapevo nulla: se si dimentica la dicitura “non trasferibile” su un assegno vecchio (dove non è già prestampata) dai mille euro in su, arriva una multa di seimila euro, indipendentemente dalla somma dell’assegno stesso. Ora che lo so, lo racconto a tutti, visto ...

Pino Daniele/ Cassazione - ex moglie : non ha diritto ad Assegno di divorzio : Pino Daniele, la Cassazione e l’assegno all’ex moglie: non ha diritto ad assegno di divorzio. Dorina Giangrande non percepirà più i 75 mila euro che la stessa riceveva dal cantante(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 14:40:00 GMT)

Cassazione - la riununcia alla carriera non pesa sull'Assegno all'ex : La ex moglie che per libera scelta ha deciso di lasciare la sua professione per accettare un impiego part-time, e poi dimettersi anche da questo, non può far pesare il 'ritiro' dal mondo del lavoro ...

Cassazione : "Non si può far pesare il ritiro dal lavoro per ottenere l'incremento dell'Assegno di divorzio" : La ex moglie che per libera scelta ha deciso di lasciare la sua professione per accettare un impiego part-time, e poi dimettersi anche da questo, non può far pesare il "ritiro" dal mondo del lavoro per ottenere l'incremento dell'assegno di divorzio dall'ex marito e che non è più parametrato al tenore di vita matrimoniale - in base all'orientamento della Suprema Corte con la sentenza 'Grilli' - ma scatta solo se l'ex non ...

Fabrizio Corona interrogato per 3 ore a Milano - l ex moglie lo denuncia 'Non versa l Assegno per il figlio' : E' stato interrogato questo pomeriggio per circa tre ore dal pm di Milano Luca Gaglio, l'ex manager dei paparazzi Fabrizio Corona nell'ambito di un fascicolo nato dopo la denuncia dell'ex moglie Nina ...

