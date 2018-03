Ascolti tv | quasi 4 milioni per lo Speciale Porta a Porta per Fabrizio Frizzi

tvzap.kataweb

: Ascolti il sindaco di Barcellona e quasi apprezzi Virginia Raggi ?? - NicolaPorro : Ascolti il sindaco di Barcellona e quasi apprezzi Virginia Raggi ?? - reportrai3 : La discarica dei Leonardi è quasi esaurita. Una parte dei loro #rifiuti viene portata in un’altra discarica privata… - Tvzap_ : #AscoltiTv, quasi 4 milioni per lo Speciale Porta a Porta per Fabrizio Frizzi -

(Di martedì 27 marzo 2018)tv, Prime time Vince la sfida deglidi prime time la replica de Il Commissario Montalbano, La Piramide di fango che su Rai1 ha raggiunto 6448 mila spettatori con il 24.3% share. Su Canale5 Il Segreto ha registrato 2617 mila spettatori e l’11.08%. La serata prevedeva anche su Italia 1 Emigratis che ha raggiunto 2491 mila spettatori (11.52%). Su Rai2 il film Il Paradiso per davvero ha ottenuto 1 milione 917 mila (7.2%). Su Rai3 la seconda puntata della nuova edizione di Report ha raccolto una media di 1 milione 790 spettatori (7.1%). Su Rete4 Senza Tregua 2 ha avuto una media di 850 mila spettatori (3.5%). Su La7 per Lady Killers 492 mila spettatori e uno share dell’1.9%.tv, la Giornata in ricordo diA livello complessivo la Rai si è imposta in prima serata con 11478 mila (43.1%), in seconda con 4 ...