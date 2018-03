Ascolti TV | Lunedì 26 marzo 2018

Ascolti TV | Lunedì 19 Marzo 2018. Montalbano domina (26.6%). Il Segreto 10.7% - Emigratis 9.8% : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Una Faccenda Delicata in replica ha conquistato 6.337.000 spettatori pari al 26.6% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.575.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.688.000 spettatori pari al 6.6% di share (presentazione di 7 minuti: 1.327.000 – 4.8%). Su Italia 1 l’esordio della terza stagione di ...

Ascolti TV | Lunedì 12 Marzo 2018. Montalbano in replica (6 - 9 mln – 28.4%) stacca L’Isola (4 - 3 mln – 23.3%) : Francesca Cipriani all'Isola dei Famosi Su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica ha conquistato 6.930.000 spettatori pari al 28.4% di share. Su Canale 5 l’ottava puntata delL’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.383.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Rai2 Hawaii – Five O ha interessato 1.002.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Red 2 ha intrattenuto 1.446.000 spettatori (6%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Lunedì 5 marzo 2018. Isola 24.9% - Porta a Porta 14.5%. Boom La7 (terza rete italiana con l’8.7%) : Merlino (12.6%-9.9%) - Gruber (9.6%) - Zoro (5.4%) : Isola dei Famosi: Mara Venier Su Rai1 Speciale Porta a Porta, Elezioni 2018 – Chi ha Vinto? ha conquistato 3.693.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5 la settima puntata dell’Isola dei Famosi 13 ha raccolto davanti al video 4.685.000 spettatori pari al 24.9% di share. Su Rai2 Hawaii – Five O ha interessato 1.288.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Red ha intrattenuto 1.926.000 spettatori (7.7%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Lunedì 26 febbraio 2018. Boom per La Mossa del Cavallo (32.3%). Floppano gli approfondimenti elettorali (Rai 2 1.7%-2% - Matrix 7.6%) : La Mossa del Cavallo - Michele Riondino Su Rai1 La Mossa del Cavallo – C’era una volta Vigata ha conquistato 7.966.000 spettatori pari al 32.3% di share. Su Canale 5 Matrix Prime – La Sfida dei Leader ha raccolto davanti al video 1.652.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 484.000 spettatori pari all’1.7% di share nella prima parte e 440.000 (2%) ...

Ascolti TV | Lunedì 19 febbraio 2018. Montalbano al 42.8% - Il Segreto al 10.3% : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Amore ha conquistato 10.816.000 spettatori pari al 42.8% di share (qui gli Ascolti della scorsa settimana e qui quelli del secondo film tv in onda l’anno scorso). Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.575.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Elezioni Politiche 2018 – Conferenza Stampa ha interessato 356.000 spettatori pari all’1.3% di ...

