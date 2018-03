Arriva il Digital Transformation Day | la più grande conferenza di web marketing gratuita

A Milano prove generali per una città senza contanti : Arriva la moneta digitale : Rendere Milano una città cashless, in cui abitanti e turisti possano pagare senza contanti, può diventare un sogno possibile. A questo obiettivo hanno lavorato giorno e notte per 26 ore no-stop i 70 partecipanti dell’hackathon “Cashless Milano Hack”. L’evento rientrava nell’ambito della Milano Digital Week svoltasi al Base di Milano e giunta oggi al termine. A vincere il premio di 8mila euro il progetto realizzato dal gruppo Coin Busters. Tre ...

Visite fiscali - cambia tutto : Arriva la modalità digitale - ecco come si svolgono : C’è una ulteriore novità riguardante le Visite fiscali: la comunicazione dei prossimi cambiamenti che si avranno già dal mese di aprile arriva da Maria Parisi, rappresentante dell’ANMEFI (associazione Nazionale Medici fiscali), che spiega come una recente sentenza della Corte di Cassazione su di un caso particolare ha spinto l'associazione a nuove tutele per la privacy dei soggetti a cui spetta la visita fiscale. La sentenza della Corte di ...

Contro le infezioni ospedaliere Arriva la Sentinella digitale dell’igiene : aiuta il medico a lavarsi le mani : Contro le infezioni associate all’assistenza sanitaria (HAI) arriva in soccorso Ascom Unite Cleanminder, la “Sentinella digitale dell’igiene”. Cleanminder infatti avverte il medico o operatore quando deve lavarsi le mani, ma soprattutto ‘Controlla’ che venga fatto e stende una reportistica specifica per la struttura sanitaria. Un accurato lavaggio delle mani potrebbe prevenire circa il 20-30% delle HAI che in Europa riguardano 4,1 milioni ...

In Alto Adige Arriva il sistema di identità digitale Spid : In futuro si potranno ottenere le ricette mediche digitali, fare le domande per i contributi ai pendolari o per i sostegni al settore economia e accedere al proprio fascicolo sanitario. La Provincia ...

Note spese : ecco gli escamotage per Arrivare a ottomila euro Anteprima sul Messaggero Digital : Se il comportamento scorretto di alcuni parlamentari M5S ha rotto il patto di fiducia fra loro e gli elettori del movimento, il caso rimborsopoli ha il merito di far tornare a galla le debolezze...

Arriva il Digital Week-end Vodafone : attivazione gratis su tutte le offerte : Parte oggi il “Digital Week-end” di Vodafone. L’operatore, sino al prossimo 4 di febbraio, permetterà a tutti gli utenti interessati …

California - Arrivano le targhe digitali su 100 mila veicoli : In un’epoca in cui tutto in auto si digitalizza, le care vecchie targhe non saranno da meno. Al salone di Detroit, in corso di svolgimento per gli addetti ai lavori e aperto al pubblico dal 20 al 28 gennaio, l’azienda Reviver Auto ha presentato la “RPlate Pro”: una targa digitale, per l’appunto, che nel corso dell’anno andrà ad equipaggiare 100 mila veicoli in California. Che con ogni probabilità aumenteranno ...

Piano Scuola Digitale - dal 18 al 20 gennaio a Bologna Arriva 'Futura' : Sarà possibile seguire l'evento in streaming sulla pagina Facebook del MIUR e sul sito www.miur.gov.it . Ma il calendario di iniziative ed eventi è fitto. Si comincia giovedì 18 gennaio (alle 11:30, ...

WhatsApp - Arriva l'ennesima bufala digitale : ecco quale sarà Video : È una delle applicazioni che vanta milioni di utenti iscritti ed è uno dei sistemi di messaggistica istantanea più apprezzati, insieme a #Telegram ed a Messenger di Facebook, dagli utenti smartphone: parliamo ovviamente di #WhatsApp. La crescita che ha riguardato la nota applicazione di proprieta' di Zuckerberg è stata notevole negli ultimi anni, proprio perché tutti i sistemi di messaggistica istantanea sono diventati i principali mezzi di ...