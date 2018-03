Arrigo Sacchi | I padri devono aiutare i figli ad avvicinarsi allo sport con

Arrigo Sacchi : "Renzi è partito per attaccare - ma oggi esita. Non è più lui" : Ha detto Matteo Renzi che vuole giocare una campagna elettorale all'attacco, allo stesso modo in cui lui faceva giocare le sue squadre a calcio: "Mi fa piacere che lo abbia fatto, perché credo che quella sia la sua indole più profonda e ciò che serve all'Italia per correre rapida come il resto del mondo". Allenatore della nazionale italiana e ct del Milan fine anni ottanta – ovvero, la più grande squadra di club ...