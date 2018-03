Arrestato un affiliato all' Isis | è presidente di un' associazione culturale

Foggia - Arrestato un egiziano ritenuto affiliato all'Isis. "Teneva lezioni di religione ai bambini" : Un'operazione antiterrorismo congiunta, Digos e Guardia di finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia è in corso a Foggia . arrestato un uomo di origine egiziana e con...

Terrorismo - Arrestato a Foggia presidente di associazione culturale : “Affiliato all’Isis” : L'uomo, un 58enne italo egiziano, è accusato di associazione ai fini di Terrorismo e apologia del Terrorismo. Sequestrata l'associazione culturale che gestiva e che per gli inquirenti sarebbe servita come base per la propaganda jihadista.Continua a leggere