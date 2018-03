: Aria di crisi alla Regione Siciliana - NotizieIN : Aria di crisi alla Regione Siciliana - NotizieIN : Aria di crisi alla Regione Sicilia - Borderline_24 : Puglia, aria di #Crisi nella #Maggioranza di #Emiliano: il consigliere Liviano abbandona l'aula… -

L'assemblea regionalena ha bocciato con 32 sì contro 32 no il documento di programmazione economia e finanzi2018-2020. Presenti in 65, un deputato regionale non ha votato. Il testo torna in commissione Bilancio. Per la giunta di Nello Musumeci si aggrava con questo voto il rischio di non avere numeri per garantire una maggioranza. Già un mese fa la manovra economica era stata congelata con la proroga dell'esercizio provvisorio. M5S e Pd all'attacco, 'mal di pancia' evidenti nella coalizione di centrodestra.(Di martedì 27 marzo 2018)