Argentina | Messi ancora dolorante Niente Spagna per la Pulce

Argentina - Messi su Dybala : 'Stesso ruolo - difficile giocare insieme' : Ultimi mesi prima dell'inizio dei Mondiali, ancora poco tempo per conquistarsi un posto in Russia. Paulo Dybala spera di essere tra i 23 che vestiranno la maglia dell'albiceleste dell'Argentina, ...

Argentina - Sampaoli “Messi sta bene - domani gioca” : Abile, arruolato e con tutta probabilità in campo dal 1′: il ct dell’Argentina Jorge Sampaoli alla vigilia del big match amichevole di domani sera con la Spagna al ‘Wanda Metropolitano’ di Madrid ufficializza il recupero di Leo Messi, che domani si troverà di fronte i suoi compagni del Barcellona, Iniesta, Piquè e Jordi Alba. “Ieri e oggi si è allenato e sta bene, non penso che avrà alcun problema a giocare”, ...

Argentina - Messi : 'Nella Juventus Dybala gioca come faccio io - cerchiamo gli stessi spazi' : MADRID - ' Abbiamo parlato con Paulo di questo, è vero quello che ha detto: nella Juventus gioca proprio come faccio io, cerchiamo gli stessi spazi, e con me in nazionale ha giocato più a sinistra ...

Argentina - Sampaoli : 'Messi sarà della partita. Dybala? E' sempre nella mia testa' : MADRID - Abile, arruolato e con tutta probabilità in campo dal 1': il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli alla vigilia del big match amichevole di domani sera con la Spagna al Wanda Metropolitano di ...

Argentina - Sampaoli : 'Messi ha una pistola alla tempia' : Un ragazzo che da dieci anni è il migliore al mondo modifica il tuo modo di allenare. E' difficile assumere il mio ruolo quando hai di fronte qualcuno che sa di essere migliore di te. E' una ...

Argentina - Messi torna ad allenarsi : con la Spagna può esserci : Vederlo correre sui campi dove generalmente si allena il Real Madrid può fare un certo effetto. Ma in Spagna possono dirsi ben felici del fatto che Lionel Messi è tornato regolarmente in gruppo per la ...

Argentina - Aguero : 'Sono amico di Messi - ma in Nazionale non gioco' : "Messi comanda in Nazionale". Da qualche tempo intorno agli ambienti argentini circola questa voce, che vorrebbe la Pulce come leader assoluto dello spogliatoio, non solo come trascinatore ma anche ...

Argentina - Messi si allena : vuole esserci contro la Spagna : Leo Messi sembra deciso a giocare almeno uno spezzone di tempo dell'amichevole di martedì a Madrid tra la Spagna e la sua Argentina. Grande assente in campo venerdì scorso contro l'Italia per un ...

Argentina : Messi in dubbio con la Spagna : Dopo avere saltato l’amichevole giocata e vinta dall’Argentina contro l’Italia (2-0), a Manchester, Leo Messi potrebbe far registrare il secondo forfait consecutivo in Nazionale, rinunciando a partecipare al match di martedì sera contro la Spagna, in programma nel Wanda Metropolitano, a Madrid. Oggi l’asso argentino non si allenato con il resto della ‘selecion’, che ha lavorato nella Ciudad deportiva di ...

L’Italia di Di Biagio va ko con l’Argentina senza Messi : Basta un’Argentina a metà, senza Messi e senza gran voglia di mostrarsi favorita per Russia 2018, e la nuova Italia riparte da dove si era fermata: una serata no. Il 2-0 finale per la nazionale di Sampaoli è troppo severo per quella di Di Biagio, fa certamente meno male del pari con la Svezia a San Siro che ha estromesso la nazionale dal mondiale. ...

Italia-Argentina - non c'è Messi - ma Chiesa a sorpresa dal 1° minuto : Ma partiamo dal grande assente: come se alla cena di gala desse dunque forfait il convitato più importante ovvero il calciatore più forte del mondo o quasi: sì, mancherà Messi in quest'Italia-...

Fabbricini su Argentina Italia - ct e Messi : Il commissario straordinario alla Figc prima dell'amichevole di Manchester Argentina Italia Fabbricini / Il commissario straordinario della Figc Fabbricini ha parlato a 'Rai Sport' prima dell'amichevole di Manchester Argentina-Italia : 'Le premesse le conosciamo. Siamo sicuri che faremo bene, è un grandissimo stadio. Sono convito che il gruppo è ben messo. Sono convinto ...