Apple lancia un nuovo iPad low cost per studenti e professori

Huawei lancia il P20 - scommette su foto e sfida Apple e Samsung - : La compagnia cinese, terza al mondo tra i produttori di smartphone, svela il suo ultimo smartphone e punta a competere con l'iPhone X e il Galaxy S9

Apple potrebbe lanciare presto un MacBook Air economico : Quando parla Ming-Chi Kuo , analista di KGI Securities, raramente sbaglia. Ecco perché questa sua previsione è da ascoltare: Apple potrebbe lanciare un nuovo MacBook Air 'a un prezzo inferiore' nel ...

Apple Si Prepara A Lanciare Un MacBook Air Economico In Primavera : MacBook Air 2018 in arrivo in Primavera ad un prezzo molto più basso dei precedenti? Svolta in casa Apple: a breve potrebbe arrivare un computer portatile MacBook Air Economico MacBook Air Economico 2018 Prendi questa notizia con le pinze, visto che è solo un rumor da confermare, anche se arriva da fonti affidabili e molto vicine […]

Perché Apple ha deciso di lanciare in autunno l'iPhone più grande di sempre : Tre nuovi iPhone in stile “X”. Uno standard, uno a buon mercato e l'altro extra-large. L'ipotesi era stata formulata da un'analisi di KGI. Adesso arriva una conferma, non ufficiale ma attendibile com'è Bloomberg. Apple potrebbe quindi abbandonare definitivamente il design che ha caratterizzato la linea tradizionale (fino all'iPhone 8) per abbracciare stile e tecnologia del “Ten”: bordi ...

Sennheiser lancia una versione esclusiva degli auricolari AMBEO su Apple Store : I nuovi auricolari possono infatti essere acquistati solo online o presso gli Apple Store fisici in tutto il mondo. Gli auricolari AMBEO Smart Headset di Apogee Sennheiser integrano una particolare ...

Apple lancia HomePod - lo speaker smart in uscita il 9 febbraio : Apple ha annunciato che l’HomePod sarà in vendita dal prossimo 9 febbraio negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Australia. Per l’Italia non c’è una data ufficiale, per cui dovremo aspettare ancora qualche mese, ma l’arrivo dello speaker smart da salotto della Mela è comunque una notizia attesa da mesi dopo che Cupertino aveva rimandato l’uscita dallo scorso dicembre. La scelta dei paesi di debutto non è casuale, ...

Nicole Appleton lancia il social network per cani e gatti : ... progettata con Second Screen, ha un'interfaccia molto semplice, consente di costruire un profilo e di connettere potenzialmente il proprio cucciolo con tutti gli animali del mondo. Si possono ...

Nicole Appleton lancia il social network per cani e gatti : I vostri animali domestici hanno finalmente il loro Facebook. L’idea è di Nicole Appleton, cantante delle All Saints, che ha lanciato l’applicazione interamente dedicata ai pets “PetScene”. cani e gatti potranno chattare tra di loro e fare nuove amicizie pelose… ovviamente tutto tramite i loro fedeli padroni. «Volevo unire in un’unica app l’amore per gli animali e il desiderio di condividere le loro foto ...