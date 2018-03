Apple iPad 9 7 359 euro per il nuovo tablet economico che supporta la Pencil

Apple lancia un nuovo iPad low cost per studenti e professori - : Presentato a Chicago, il nuovo modello è stato pensato per il mondo dell'istruzione. Con un display da 9,7 pollici, sarà di supporto ad Apple Pencil, la matita per disegni e annotazioni sullo schermo. Offrirà 200 gigabyte di spazio di archiviazione iCloud ...

Apple ha messo in vendita un nuovo iPad un po’ meno caro : Oggi Apple ha presentato un nuovo modello di iPad, nel corso di una presentazione dedicata all’istruzione e organizzata a Chicago, negli Stati Uniti. Il nuovo iPad è da 9,7 pollici e può anche essere utilizzato insieme ad Apple Pencil, lo The post Apple ha messo in vendita un nuovo iPad un po’ meno caro appeared first on Il Post.

Nuova uscita iPhone X oro e iPad super economico già domani 27 marzo? Cosa vedremo all’evento Apple : Potrebbe essere davvero dietro l'angolo un iPhone X in una Nuova colorazione e pure un iPad super economico alla portata di tutte le tasche? Per domani 27 marzo è in programma un evento formativo di Apple presso la Lane Tech College Prep High School in quel di Chicago e più di qualche fonte americana ma pure asiatica punta alle due possibili novità hardware su menzionate, come pure all'annuncio del rilascio pubblico di iOS 11.3. Perché Apple ...

Apple : basta un semplice carattere telugu per bloccare iPhone & iPad : É stato reso noto negli scorsi giorni un bug che affliggere vari prodotti Apple: basterebbe digitare o ricevere tramite messaggi o mail un particolare carattere della lingua telugu, parlata in India da circa 70milioni di persone, per mandare in crash l’applicazione interessata ed in alcuni casi anche l’intero sistema operativo (rendendo necessario un ripristino). Il carattere che causa il bug Il bug in questione, che oltre ad i ...

Apple : iPad sempre più smart - ecco quali saranno le nuove caratteristiche Video : Tempo di rumors per tutti i fans della Mela. Dopo le indiscrezioni pubblicate qualche giorno fa relative ai nuovi modelli iPhone [Video] probabilmente in arrivo nella prossima primavera, stavolta a destare curiosita' sono i tablet di casa #Apple. iPad 2018: intelligenza artificiale e realta' aumentata Secondo voci di corridoio, i nuovi iPad potrebbero acquisire le funzionalita' più intelligenti gia' sperimentate sul nuovo iPhone X [Video]. In ...

Apple rilascia iOS 11.2.2 per iPhone - iPad e iPod : Apple ha da poco iniziato il rilascio iOS 11.2.2 per proteggere i propri dispositivi mobile dagli exploit Meltdown e Spectre. Ecco tutti i dettagli! Changelog iOS 11.2.2 A seguito dei due exploit Meltdown e Spectre, tutti i produttori hardware e sviluppatori software si sono dati da fare per far si che questo “incidenti” resti un brutto errore di percorso. Dopo aver visto la tempestiva azione di Mozilla nell’aggiornare il ...