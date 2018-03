App Google beta si aggiorna alla versione 7 24 e prepara numerose novità

Google App e servizi bloccati su dispositivi non certificati : attenzione alle rom personalizzate : Google ora blocca le sue applicazioni e i servizi su dispositivi Android non certificati, ma consente agli utenti che utilizzano ROM personalizzate di poter richiedere l’autorizzazione.Seppure il sistema operativo Android sia open source, ovvero ha un codice sorgente ampiamente modificabile dal punto di vista dell’interfaccia e delle funzionalità, Google per mantenere sicuro e coerente il proprio software con le aspettative degli ...

Google App e servizi bloccati su dispositivi non certificati : attenzione alle rom personalizzate : Google ora blocca le sue applicazioni e i servizi su dispositivi Android non certificati, ma consente agli utenti che utilizzano ROM personalizzate di poter richiedere l'autorizzazione.Seppure il sistema operativo Android sia open source, ovvero ha un codice sorgente ampiamente modificabile dal punto di vista dell'interfaccia e delle funzionalità, Google per mantenere sicuro il proprio software e coerente con le aspettative degli

App Google beta 7.24 si prepara a introdurre le routine personalizzate per Google Assistant : App Google beta riceve l'aggiornamento alla versione 7.24, preparandosi a introdurre le routine personalizzabili per Google Assistant, i risultati sportivi in bolle galleggianti e continuando a lavorare in vista del debutto degli Smart Display.

Google obbliga gli sviluppatori a fare chiarezza sui crash report pena la rimozione delle App dal Play Store : Google sta inviando tramite e-mail una comunicazione in cui avverte gli sviluppatori di un cambiamento di rotta nelle proprie politiche di privacy. La questione riguarda i crash report, faccenda che d'ora in poi dovrà essere più chiara per gli utenti. Gli sviluppatori sono invitati a far chiarezza entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione pena l'esclusione dal Play Store.

Google annuncia giochi e App con realtà aumentata sviluppati con ARCore 1.0 : Oggi Google ha annunciato alcune app e giochi che sfrutteranno la piattaforma ARCore come My Tamagotchi Forever di Bandai Namco, oppure il prossimo titolo basato sulla popolare serie tv The Walking Dead. eBay permetterà agli utenti di visualizzare le scatole di spedizione, mentre Pottery Barn 360 Room View visualizza i mobili nella propria stanza per vedere come si abbinano con gli arredi esistenti.

Google apre l'Activity Recognition Transition API che sta dietro alla Driving mode dei Pixel 2 a tutte le App : Google ha deciso di rendere la Activity Recognition Transition API disponibile per tutti gli sviluppatori e di conseguenza per tutte le app. L'API in questione elabora i dati dei sensori di un determinato device tramite modelli di machine learning, senza quindi andare ad impattare in modo significativo sul consumo di risorse e sulla durata della batteria.

Amazon scavalca Google in valore di mercato - seconda dopo Apple : Amazon batte Alphabet, la holding a cui fa capo Google, e diventa ufficialmente la seconda società quotata in Borsa che vale di più al mondo, dietro Apple.

Google Just a Line è una nuova Applicazione in realtà aumentata compatibile con ARCore : Google lancia Just a Line, una semplice applicazione che permette di "giocare"con la realtà aumentata, a patto di avere uno smartphone compatibile con Google ARCore

Anche in Italia la svolta per Google Assistant : elenco App compatibili e come sfruttarle : Stiamo vivendo un periodo davvero ricco di novità per tutti coloro che sono sempre attenti alle innovazioni di Google Assistant. Il colosso di Mountain View, dopo aver esteso il proprio raggio d'azione a tablet e smartphone con versioni di Android più datate, come del resto vi abbiamo riportato quasi in tempo reale sulle nostre pagine, nelle ultime ore ha assicurato un altro importante plus al pubblico Italiano, visto che possiamo parlare di

Google Chrome 65 blocca le App per le email su Android : meglio fare un downgrade : Google Chrome 65 blocca le app per email su Android ad alcuni utenti: ecco come fare per risolvere temporaneamente questo fastidioso problema legato all'ultima versione di Chrome.

Google lancia Instant Play - aggiorna Maps e App Google e arricchisce Google Pay : Goog,e presenta Google Play Instant per provare giochi e app, aggiorna Maps e App Google, aggiunge la possibilità di acquistare biglietti per i mezzi pubblici su Google Pay e premi per gli utenti che si registrano prima della pubblicazione dei giochi.

