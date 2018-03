Anzaldi | su reddito M5s senza vergogna

Elezioni : Anzaldi - file per reddito cittadinanza conferma potenza fake news : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Le file per il reddito di cittadinanza in Puglia, Basilicata, a Palermo sono la conferma più inquietante della potenza delle fake news : sfruttando il disagio delle persone qualcuno le ha convinte che se avesse vinto M5S il giorno dopo avrebbero ricevuto un assegno allo

Elezioni : Anzaldi - file per reddito cittadinanza conferma potenza fake news : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) – “Le file per il reddito di cittadinanza in Puglia, Basilicata, a Palermo sono la conferma più inquietante della potenza delle fake news: sfruttando il disagio delle persone qualcuno le ha convinte che se avesse vinto M5S il giorno dopo avrebbero ricevuto un assegno allo sportello”. Lo scrive su twitter Michele Anzaldi del Partito democratico. L'articolo Elezioni: Anzaldi, file per reddito ...