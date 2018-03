Antonella Clerici piange in diretta per Fabrizio Frizzi! Le parole strazianti!

Antonella Clerici e l’addio (commosso) a Fabrizio Frizzi in diretta tv : «Grazie di tutto». Così, ieri, la collega (e amica) di Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici, affidava a Instagram il ricordo, e il dolore, per la perdita dell’amato conduttore. Accompagnando il saluto con la foto dolcissima di un loro abbraccio. LEGGI ANCHE«Ciao Fabrizio, amico mio» Oggi, dopo lo stop alle trasmissioni in segno di lutto, ad Antonella Clerici è toccata la prova più dura: tornare in video, davanti alla lucina rossa della ...

Antonella Clerici ricorda tra le lacrime Fabrizio Frizzi : «Non riesco a parlare da due giorni. L’amore che lui ha dato gli sta tornando» : Antonella Clerici Tutti i programmi Rai, sia ieri che oggi, hanno ricordato Fabrizio Frizzi con aneddoti, interviste e commenti. Ma a colpire più di tutti è stato il lungo discorso fatto da Antonella Clerici in apertura di puntata a La Prova del Cuoco. Il programma non era andato in onda ieri, nel giorno della scomparsa di Frizzi, ma oggi la Clerici ha voluto essere in video per omaggiarlo, perchè “ho pensato a lui che è stato qui malgrado ...

Fabrizio Frizzi - lo straziante ultimo abbraccio di Antonella Clerici : cosa avrebbero dovuto fare - tra pochi mesi : Tra pochi mesi Fabrizio Frizzi , Antonella Clerici e Carlo Conti avrebbero dovuto condurre I migliori anni . Purtroppo non andrà così, perché un' emorragia cerebrale ha stroncato Frizzi a 60 anni. Su ...

