Antisemitismo - in Francia 85enne bruciata in casa : si sospetta pista islamica : Da diverso tempo alcuni opinionisti e analisti sostengono che la condizione degli ebrei nell'Europa occidentale stia sempre di più peggiorando, a causa della crisi economica e dell'avanzata dei movimenti estremisti di matrice neonazista. Oltre a ciò, altri opinionisti sostengono che il nuovo Antisemitismo non trae spunto dalla mera avanzata dei soliti nostalgici di Hitler ma, anche e sopratutto, dalla crescita di certi settori del variegato ...

Aggressioni e tombe profanate La Francia nell'incubo Antisemitismo : Con circa mezzo milione di persone, la Francia è la prima comunità ebraica dell'Europa occidentale e gli atti antisemiti, tra insulti, tombe profanate e Aggressioni segnano la cronaca locale e ...

Francia - 85enne ebrea scampata alla Shoah trovata carbonizzata. Procura : “È Antisemitismo” : La comunità ebraica francese è sotto choc. Nel 1942 la donna era sfuggita ai rastrellamenti nazisti di Parigi. Un vicino recentemente aveva minacciato di bruciarle la casa.Continua a leggere

Polonia - Francia - Italia - le facce (diverse) dell’Antisemitismo in Europa : «L’episodio tipico dell’antisemitismo Italiano è verbale, è il post su Facebook, non è l’attacco fisico. Sono di questo tipo il 60% dei 109 episodi conteggiati nel 2017 arrivati tramite il monitoraggio fatto sul web e le segnalazioni all’antenna antisemitismo». Stefano Gatti lavora all’Osservatorio antisemitismo del centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano che ogni anno produce un report sugli episodi di violenza degli ebrei e ...