Anticipazioni Uomini e Donne | trono classico | l’abbandono di Lorenzo

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Valentina Autieri contro Gemma Galgani : una nuova alleata per Tina (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. La dama ValenTina Autieri nuova alleata di Tina Cipollari contro Gemma Galgani? Ancora problemi per la dama....(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne | Anticipazioni Trono Classico | Sara bacia Luigi e Lorenzo lascia lo studio : Lunedì 26 marzo 2018, è stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45.Uomini e Donne | Anticipazioni Trono Classico | Saraprosegui la letturaUomini e Donne | Anticipazioni Trono Classico | Sara bacia Luigi e Lorenzo lascia lo studio pubblicato su Gossipblog.it 26 marzo 2018 23:57.

Uomini e Donne Anticipazioni : Sara Affi Fella nei guai Video : 2 Oggi, lunedì 26 marzo, non andra' in onda la puntata prevista di Uomini e Donne a causa della prematura scomparsa del conduttore Fabrizio Frizzi [Video]. Stando però alle registrazioni, da domani potremo assistere a diversi episodi significativi a cui prenderanno parte le due belle troniste del trono giovani, Sara Affi Fella [Video] e Nilufar Addati. In particolare un ruolo di spicco lo avra' la bella Sara, la quale avra' prima ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Sara Affi Fella nei guai : Oggi, lunedì 26 marzo, non andrà in onda la puntata prevista di Uomini e Donne a causa della prematura scomparsa del conduttore Fabrizio Frizzi. Stando però alle registrazioni, da domani potremo assistere a diversi episodi significativi a cui prenderanno parte le due belle troniste del trono giovani, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. In particolare un ruolo di spicco lo avrà la bella Sara, la quale avrà prima una discussione con il corteggiatore ...

Uomini e Donne Anticipazioni : bacio tra Nilufar e Nicolò - Giordano e Lorenzo vanno via : Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: bacio tra Nilufar e Nicolò Ferrari, Giordano e Lorenzo lasciano lo studio Oggi negli studi di Uomini e Donne si è registrata un’altra puntata del Trono Classico. Secondo quanto riportato dal blog newsued.com sembrerebbe che le protagoniste indiscusse di questa puntata siano state proprio Sara Affi Fella e Nilufar […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: bacio tra Nilufar e Nicolò, ...

Uomini e Donne puntata trono classico 26 marzo 2018 : Anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi, torna oggi, alle 14:45 su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento del trono classico. Opinionisti in studio, Tina Cipollari, Gianni Sperti, Mario Serpa, Jack Vanore. Mariano, Nicolò, Sara, Nilufar riusciranno a trovare il compagno della vita tra tanti/e corteggiatori/rici?prosegui la letturaUomini e Donne puntata trono classico 26 marzo 2018: anticipazioni e ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Gemma Galgani sfida Tina Cipollari : Gemma Galgani ruba i corteggiatori di Tina a Uomini e Donne? La settimana a Uomini e Donne si aprirà con l’eterna sfida tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Dopo le gare a passo di danza delle scorse stagioni, il banco di prova per la bionda opinionista e la dama di Torino si sposterà su un altro livello. Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale5, la Galgani tornerà protagonista nel Trono Classico. Il segmento young della trasmissione ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e nuovi tronisti : Sara Affi Fella verso la scelta? (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico: quali Saranno i nuovi tronisti? Sabrina Ghio potrebbe tornare sul trono: ecco la sua confessione al settimanale Mio(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni e nuovi tronisti : torna Sabrina Ghio? L'inaspettata confessione (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: quali saranno i nuovi tronisti? Sabrina Ghio potrebbe tornare sul trono: ecco la sua confessione al settimanale Mio(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Over | 23 marzo 2018 | Anticipazioni e diretta : Uomini e Donne, il talk condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti, Tinì Cansino e Tina Cipollari come opinionisti, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del Trono Over animato da Gemma, Giorgio, Sossio, Ida, Riccardo, Anna e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e ...

Anticipazioni Uomini e Donne oggi : Ida lascia il Trono Over : Ida Platano vuole lasciare il Trono Over di Uomini e Donne Una scelta improvvisa turberà l’equilibrio del Trono Over di Uomini e Donne oggi pomeriggio. Ida Platano sarà infatti intenzionata a lasciare il programma dopo l’ennesimo scontro con Riccardo. La settimana nel programma condotto da Maria De Filippi terminerà con il segmento senior della trasmissione. A partire dalle 14.45 dame e cavalieri daranno pepe al day time ...

Anticipazioni Uomini e donne del 22 marzo : la scelta di Giorgio Video : L'appuntamento con #Uomini e donne ritorna in onda domani 22 marzo [Video] come sempre alle 14.45 su canale 5. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che sara' trasmessa la seconda puntata di questa settimana dedicata al trono over e ancora una volta le attenzioni saranno incentrate su Gemma, Giorgio e Tina Cipollari. Gia' nel corso della puntata di oggi pomeriggio abbiamo visto che ci sono stati dei nuovi momenti di tensione tra Gemma e ...

Uomini e Donne diretta puntata 22 marzo 2018 trono over : Anticipazioni : Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi con gli interventi di Gianni Sperti e Tina Cipollari, torna con un un nuovo imperdibile appuntamento. Oggi assisteremo ad una nuova scoppiettante puntata incentrata sugli sviluppi delle storie d'amore del trono over animato da Gemma, Giorgio, Sossio, Ida, Riccardo, Anna e gli altri protagonisti alla ricerca dell'anima gemella.prosegui la letturaUomini e Donne diretta ...

Uomini e Donne over - Anticipazioni : è pace tra IDA e RICCARDO : Nei vari forum dedicati alla trasmissione Uomini e Donne, sono iniziate a trapelare le prime indiscrezioni sulla registrazione del trono over avvenuta lunedì 20 marzo 2018; come capita ogni settimana, non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena… Stando a quanto segnalato dalle anticipazioni, Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno nuovamente discusso: una volta vista la consueta “mummia” vestita da coniglietta ...