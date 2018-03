Anticipazioni Una Vita | TERESA e FERNANDO conoscono il piccolo TIRSO

Una Vita Anticipazioni 27 marzo 2018 : Fernando dubita dei sentimenti di Mauro per Teresa : Dopo le rivelazioni di Sara, Fernando è convinto che Mauro stia approfittando di Teresa per avvicinarsi alla sua nemica giurata: Cayetana

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 3 al 6 aprile 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da martedì 3 a venerdì 6 aprile 2018: Sara confessa a Mauro di aver rubato il fascicolo in casa sua su ordine di Zenon e di averlo consegnato a Fernando. L’ispettore chiede conto della cosa a Teresa e le dice di non fidarsi dell’uomo. Lolita aiuta Elvira a non farsi trovare in soffitta dal padre. Liberto sente la domestica parlare con Casilda dell’accaduto e chiede a Elvira conto dei ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Valentina Autieri contro Gemma Galgani : una nuova alleata per Tina (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over. La dama ValenTina Autieri nuova alleata di Tina Cipollari contro Gemma Galgani? Ancora problemi per la dama....(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:05:00 GMT)

UNA VITA - Anticipazioni puntata di martedì 27 e mercoledì 28 marzo 2018 : anticipazioni puntata 431 di Una VITA di martedì 27 e mercoledì 28 marzo 2018: Fernando dà a Teresa il fascicolo su Cayetana e la fa riflettere sull’eventualità che l’ispettore finga di amarla per sorvegliare da vicino la Sotelo Ruz. Tra Celia e Cruz è evidente una grande attrazione, ma – pur di proteggerla – il ragazzo la inVITA a non tornare da lui. Servante intanto divora tutto lo stufato destinato ai ...

Furore 2 - Anticipazioni settima puntata : una tremenda vendetta : anticipazioni Furore 2, settima puntata: paura per Franco Ieri sera è andata in onda la sesta puntata di Furore 2 seguita da 2.532.000 telespettatori pari al 10,35% di share. La fiction con Massimiliano Morra, Adua Del Vesco e Remo Girone si avvia alla conclusione. Domenica 1 aprile andrà in onda la settima e penultima puntata di Furore 2. Saro, grazie alla sorellina, ha scoperto che Osvaldo Calligaris è il mandante dell’omicidio del ...

X FILES 11/ Anticipazioni puntata 26 marzo 2018 : una questione di fede : X FILES 11, Anticipazioni del 26 marzo 2018, in prima Tv su Fox. Mulder e Scully indagano su una setta in cui si svolgono strani sacrifici umani. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 11:46:00 GMT)

UNA VITA Anticipazioni : MAURO a letto con SARA??? TERESA sconvolta!!! : Le prossime puntate italiane di Una VITA ci regaleranno dei colpi di scena sensazionali. Come segnalato nelle nostre precedenti anticipazioni, Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez) si è rivelata essere l’alleata segreta di Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) e così le trame della telenovela di Canale 5 diventeranno sempre più intricate, visto che la dark lady continuerà a fingere la sua pazzia pur di veder compiere la vendetta nei confronti di MAURO ...

Una Vita Anticipazioni : PABLO torna ad Acacias SENZA LEONOR : A Una Vita, nei prossimi mesi Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) non sarà la sola ad ottenere l’indulto: come abbiamo anticipato nei nostri precedenti post, Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) approfitterà della grazia ottenuta dalla dark lady per cercare di “scagionare” anche PABLO Blasco (Carlos Serrano Clark), condannato ingiustamente per l’omicidio della madre Guadalupe Serra (Arantxa Aranguren), in realtà assassinata ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : novità calienti per Simon : Simon, come le puntate spagnole di Una Vita mostrano, perderà presto sua madre, ma si arrenderà all’amore, trascorrendo ore piacevoli con la donna che fino ad ora ha cercato il modo di averlo tra le sue braccia, chi potrebbe essere? Una Vita puntate spagnole: l’amore arriva a Simon Simon Gayarre ed Elvira Valverde si sono conosciuti in un momento in cui la giovane figlia del colonnello, per la disperazione, era sul punto di togliersi ...

Una Vita - Anticipazioni : Fernando semina zizzania tra Mauro e Teresa : Una Vita Continuano le manovre di Fernando e Sara ai danni di Mauro e Teresa, i protagonisti di Una Vita, la cui storia d’amore trova sempre più ostacoli sul proprio cammino. Mentre Sara sembra essere d’accordo con Cayetana, Fernando instilla nella mente di Teresa il dubbio che Mauro si finga innamorato di lei solo per portare avanti la sua indagine ossessiva sulla stessa Cayetana. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Una ...

Beautiful : BILL AMA STEFFY ma fa una promessa a… [Anticipazioni americane] : Come c’era da immaginare, nelle attuali puntate americane di Beautiful, Liam Spencer non è stato affatto felice di aver scoperto che il padre BILL aveva fatto una proposta sentimentale a sua moglie STEFFY la notte in cui poi gli hanno sparato. Ve lo avevamo anticipato: Hope ha deciso di informare Liam dell’accaduto, mandando su tutte le furie STEFFY che non solo si è risentita con Brooke per aver di nuovo riferito alla figlia le ...

Una Vita : cosa succederà entro FINE APRILE 2018? [Anticipazioni] : Gli episodi di Una Vita in onda intorno alla FINE di APRILE 2018 saranno carichi di colpi di scena; scopriamo insieme tutto quello che accadrà nel quartiere di Acacias grazie al nostro post che racchiude tutte le anticipazioni principali della telenovela: Mauro ha passato la notte con Sara? Portando avanti il sodalizio stretto con Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel), Sara Rubio Ortiz (Mara Lopez) narcotizzerà Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) ...

Beautiful - Anticipazioni puntate italiane dal 26 al 31 marzo 2018 : Bill mente a Thomas e inventa una malattia di Caroline : Cari appassionati, vi diamo subito le anticipazioni sulle puntate italiane di Beautiful dal 26 al 31 marzo 2018: Caroline ribadirà di essere tornata con l'intenzione di riconquistare Thomas e Bill vorrà aiutarla a tutti i costi. I Forrester si daranno da fare per la sfida con la Spectra, intanto Bill farà la sua mossa: dirà a Thomas che Caroline è in fin di vita e sarà una bugia, ovviamente, ma vorrà convincere il ragazzo a tornare insieme a ...

Anticipazioni Una Vita - prossime puntate : il malore improvviso : Una Vita, puntate dal 26 al 30 marzo: Simon scopre la verità sulla madre? I giochi amorosi di Elvira avranno un effetto imprevisto nelle prossime puntate di Una Vita. Le Anticipazioni della prossima settimana della soap di Aurora Guerra svelano che la figlia di Arturo farà di tutto per fare ingelosire il maggiordomo di casa Valverde e spingerlo a confessare i suoi reali sentimenti. Nelle puntate dal 26 al 30 marzo di Una Vita, Elvira sarà ...