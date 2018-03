Angelo Marino | campione nella vita e nel lavoro

Blastingnews

: RT @radioalfa: Dimissioni del sindaco di Marcianise, ascolta l’editoriale di @A_Di_Marino - A_Di_Marino : RT @radioalfa: Dimissioni del sindaco di Marcianise, ascolta l’editoriale di @A_Di_Marino - radioalfa : Dimissioni del sindaco di Marcianise, ascolta l’editoriale di @A_Di_Marino - salernopost : Dimissioni del sindaco di Marcianise, ascolta l’editoriale di Angelo Di Marino: Dimissioni del sindaco di Marcianis… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Una delle città più amate della Campania è sicuramente Salerno che, oltre ad essere famosa per le bellezze artistiche natalizie, continua a stupire con i giovani talenti in vari ambiti. Lo scorso anno ad Amici di Maria De Filippi vinse il premio Vodafone il ballerino di Eboli Cosimo Barra. Ma non solo. Sempre in televisione, reduce da una partecipazione poco fortunata all'Isola dei Famosi, la fashion blogger Chiara Nasti si è ritagliata un momento di notorietà diverso dal classico mezzo con cui è abituata a dialogare ovvero Instagram.ed ilè nato nel 1994 in un piccolo paese di campagna San Giuseppe di Giungano, nel salernitano, dove ha frequentato le scuole dell'infanzia mentre decise di approfondire gli studi superiori ad Agropoli al fine di affinare le conoscenze da perito elettronico. Tra il 2010 e il 2013 nei periodi estivi, quando anche in televisione ...