Anche l' Australia espelle dei diplomatici russi | dopo Ue e Usa Mosca | daremo risposta

F1 : Vettel primo in Australia - sul podio Anche la rossa di Raikkonen - LaPresse - : Festa Ferrari in Australia, primo appuntamento del Mondiale. Sebastian Vettel trionfa a Melbourne, davanti a Lewis Hamilton,su Mercedes, e al compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Il tedesco, sulla sua ...

GP Australia - la Ferrari di Vettel domina a Melbourne - sul podio Anche Raikkonen dietro Hamilton : Come lo scorso anno il Mondiale inzia sotto il segno del Rosso, è la Ferrari di Sebastian Vettel a dominare per la seconda volta di fila il Gran Premio d'Australia a Melbourne. Il trionfo...

F1 - risultato e classifica GP Australia 2018 : G-LORIA FERRARI! Sebastian Vettel superlativo - battuto Hamilton! Sul podio Anche Raikkonen! : G-LORIA FERRARI! Straordinaria vittoria di Sebastian Vettel e della Ferrari nel primo appuntamento del Mondiale 2018 di F1. Sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne (Australia), il tedesco bissa il successo dell’anno scorso al termine di una gara in cui la strategia ha fatto la differenza nei confronti di Lewis Hamilton (Mercedes), giunto secondo. A coronare il trionfo del Cavallino Rampante, il terzo posto di Kimi Raikkonen a ...

Formula 1 : al via in Australia (esclusiva Sky) il Mondiale 2018. Ecco il calendario completo (4 gare in chiaro su Tv8 e una Anche su Rai 1) : Formula 1 Con la pole position di Hamilton e le due Ferrari a seguire (Raikkonen secondo e Vettel terzo), scatta il Mondiale 2018 di Formula 1. Come da tradizione, la stagione si apre in Australia, sul circuito di Melbourne, primo dei 21 gran premi in programma. Sky trasmetterà live tutte le gare, di cui 17 in esclusiva, mentre le altre 4 andranno in chiaro su Tv8 e una su Rai 1 (il GP d’Italia del 2 settembre). Formula 1, Mondiale 2018: ...

LIVE F1 - GP Australia 2018 in DIRETTA : Hamilton davanti Anche nelle FP2. Raikkonen è lì - Vettel un po' più indietro : ' Spoiler tattici' per confondere l'opinione pubblica? Lo scopriremo solo vivendo… OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d'Australia 2018 di F1: cronaca in ...

Sky Sport F1 HD (Anche in 4K) Gp Australia Diretta Esclusiva (22 - 25 Marzo 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il Motorspo...

Google Pay arriva su Wear OS Anche in Canada - Spagna e Australia : Google continua a spingere sulla piattaforma Google Pay che da oggi è disponibile anche attraverso Wear OS, che ha da ieri sostituito Android Wear, in Canada, Spagna e Australia. L'articolo Google Pay arriva su Wear OS anche in Canada, Spagna e Australia proviene da TuttoAndroid.

Elezioni 2018 - schede elettorali dall’estero : 450 non valide a San Marino. Irregolarità Anche in Australia : anche quest’anno sono arrivate segnalazioni di anomalie da Castel Nuovo di Porto, in provincia di Roma, il mega seggio dove si scrutinano le schede provenienti dall’estero. Anomalie che sono state individuate e segnalate dagli stessi presidenti insieme ai rappresentanti di lista. È successo nei seggi 642 e 646 dove si scrutinavano i voti della circoscrizione estera di San Marino. Infatti rappresentanti di lista, scrutatori e Presidenti di seggio ...

SBK Australia - Melandri : 'Una mAnche pazza' : Dopo essersi aggiudicato la gara di apertura del mondiale Superbike 2018 , il team Ducati ha replicato il successo a Phillip Island, con Marco Melandri capace di imporsi anche nella manche della ...

Superbike - Melandri vince in Australia Anche gara 2 : Dopo essersi aggiudicato ieri la gara di apertura del campionato mondiale Superbike, Marco Melandri ha concesso il bis sul circuito di Phillip Island, sede del Gp d'Australia. Una vittoria ...

Fifa 18 : Anche la E-League australiana fra i tornei ufficiali con posti in palio per la Fifa ... : Dopo la eMLS e la Virtuelle Bundesliga arriva l’annuncio di un altro campionato virtuale ufficiale che assegnerà dei posti per la Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa che si disputerà il prossimo agosto: si tratta della E-League, versione eSports del campionato australiano Ecco il comunicato pubblicato nella notte, al momento solo in lingua inglese L'articolo Fifa 18: anche la E-League australiana fra i tornei ufficiali con posti in ...

Fifa 18 : Anche la E-League australiana fra i tornei ufficiali con posti in palio per la Fifa eWorld CUP! : Dopo la eMLS e la Virtuelle Bundesliga arriva l’annuncio di un altro campionato virtuale ufficiale che assegnerà dei posti per la Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa che si disputerà il prossimo agosto: si tratta della E-League, versione eSports del campionato australiano Ecco il comunicato pubblicato nella notte, al momento solo in lingua inglese L'articolo Fifa 18: anche la E-League australiana fra i tornei ufficiali con posti in ...

AUSTRALIAN OPEN 2018 / Diretta : Federer distrugge Berdych - è in semifinale contro Chung. Avanza Anche la Halep : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, Roger Federer domina contro Berdych ed è in semifinale dove affronterà Hyeon Chung. Sarà grande scontro tra Halep e Kerber(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:52:00 GMT)

Australian Open : fuori Anche il numero 1 del mondo Rafa Nadal : Gli Australian Open perdono un'altra stella. Il numero 1 del mondo Rafa Nadal è costretto a ritirarsi, ai quarti di finale del primo