Anche la vostra cartella WhatsApp è enorme? Beh fate pulizia

12 segnali che la vostra collega è Anche a vostra migliore amica : Quando siete arrivate in ufficio, all’inizio non vi stava neanche così simpatica. Scambiavate qualche battuta di cortesia, giusto per mantenere il quieto vivere. Poi, invece, siete diventate inseparabili. E andare al lavoro, sapendo che c’è la vostra collega-best friend, è molto più divertente. LEGGI ancheTutte le cose che solo chi ha una migliore amica a distanza può capire Quando le vostre amiche si lamentano del covo di vipere con ...