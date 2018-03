Anche dell’analisi delle secrezioni contribuisce alla diagnosi delle allergie

fondazioneserono

(Di martedì 27 marzo 2018) Un gruppo di ricercatori, di cui fanno parte esperti dell’Università di Messina, ha pubblicato una revisione della letteratura sull’impiegodel naso elacrime nella. Castelli e colleghi spiegano che l’analisi di molecole presenti nelledel naso e nelle lacrime può fornire un contributo importante nelle procedure dimalattie allergiche. Essi precisano che esistono tre approcci principali per ottenere campioni: la raccolta direttaspontanee, i lavaggi nasali e l’assorbimento. La raccoltaspontanee può essere fatta quasi esclusivamente nei soggetti che hanno un eccesso di produzionestesse. Infatti, in chi non ha questo problema, le quantità che si raccolgono sono molto limitate e spesso insufficienti per una misurazione in laboratorio. I lavaggi ...