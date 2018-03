Alzheimer | ecco l’origine della malattia | “Primi segnali in una area profonda del

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 marzo 2018) Sembra celarsi in una particolaredel cervello la chiave per comprendere meglio l’e riuscire a contrastarlo. In quest’la perdita di cellule che producono dopamina – il ‘neurotrasmettitorefelicità’, rilasciato durante le situazioni piacevoli – può infatti causare il malfunzionamento dell’ippocampo, la parte del cervello deputata a creare i ricordi. Ricercatori dell’University of Sheffield (Gran Bretagna) hanno confermano per la prima volta nell’uomo l’importanza per l’insorgenzadi quest’del cervello, detta Vta (tegmentale ventrale), individuata un anno fa da Marcello D’Amelio dell’Università Campus Bio-Medico di Roma (nella foto). Uno studio che parla anche italiano Anche questo nuovo studio parla un po’ italiano. Gli scienziati britannici sono stati guidati da Annalena Venneri, ...