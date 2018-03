Altri due legali non assisteranno Trump

: #meningite altri due casi a #Cagliari un ragazzo di 18 anni e una donna di 40, vertice in corso presso la sede dell… - TgrSardegna : #meningite altri due casi a #Cagliari un ragazzo di 18 anni e una donna di 40, vertice in corso presso la sede dell… - pupoghinazzi : Soltanto due anni fa, eravamo insieme qua, alle cascate del Niagara. Abbiamo condiviso momenti professionali meravi… - emergenzavvf : Vigili del fuoco addolorati, vicini alle famiglie dei due colleghi che stasera hanno perso la vita per un’esplosion… -

duehanno detto no aLo riporta il Daily Beast. Tom Buchanan e Dan Web, partner dello studio legale Winston & Strawn, hanno detto al Daily Beast di aver ricevuto l'offerta dima che hanno dovuto declinare a causa dei loro impegni,sebbene si siano sentiti "onorati" della opportunità di patrocinare il presidente e "profondamente dispiaciuti" di non poterlo fare. Tra gliavvocati che hanno detto di no a, Joseph di Genova e Theodore Olson e recentemente anche John Dowd.(Di martedì 27 marzo 2018)