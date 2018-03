Altri due casi sospetti di meningite | avviata la profilassi

Altri due legali non assisteranno Trump : 3.10 Altri due legali hanno detto no a Trump Lo riporta il Daily Beast. Tom Buchanan e Dan Web, partner dello studio legale Winston & Strawn, hanno detto al Daily Beast di aver ricevuto l'offerta di Trump ma che hanno dovuto declinare a causa dei loro impegni,sebbene si siano sentiti "onorati" della opportunità di patrocinare il presidente e "profondamente dispiaciuti" di non poterlo fare. Tra gli Altri avvocati che hanno detto di no a ...

Ora è allarme meningite a Cagliari - Altri due casi : gravi un 21enne e una donna di 40 anni : Il giovane è ricoverato all'ospedale Santissima Trinità, l'altra paziente al Brotzu. Profilassi avviata per tutte le persone a loro vicine. Intanto restano stazionarie le condizioni del 19enne di Gesico ricoverato da quattro giorni al Policlinico di Monserrato. Ma è emergenza dopo la morte del ventenne Cagliaritano.

Bar Refaeli mi prendo una pausa voglio Altri due figli : Al settimanale "Grazia" la modella Bar Refaeli racconta la sua nuova vita di mamma mamma di Liv, un anno e mezzo, ed Elle, 5 mesi. "Mi sentivo pronta a una vita più normale, la cercavo. Prima dei 30 anni ho vissuto un periodo denso, vitale, ma anche stressante. A un certo punto ho scelto di ridurre i ritmi di lavoro e di viaggiare di meno. Ho sentito l'esigenza di trovare un amore e crearmi una famiglia". "E' il mio mondo, ma non ...

Il Vicenza prende Altri due schiaffi È il terzo ko di fila : RENATE , 4-3-3, : Di Gregorio; Anghileri, Di Gennaro, Malgrati, Vannucci; Mattioli , 37' st Fietta, , Pavan, Palma , 37' st Teso, ; Finocchio , 11' st Simonetti, , Gomez, Lunetta , 27' st De Luca, . A ...

Bar Refaeli : 'Mi prendo una pausa... poi voglio Altri due figli' : Adi è il mondo che posso riempire anche con altri mondi. Perché la cosa importante in amore è ricordarsi sempre che fuori dalla coppia c'è anche un altro universo" racconta Bar. Ha avuto due figlie ...

Bologna - vestito da monaco violentò ragazza/ Ultime notizie : arrestato 23enne - sospettato di Altri due stupri : Bologna, vestito da monaco violentò ragazza. Le Ultime notizie: arrestato 23enne, è sospettato di altri due stupri. Avrebbe stordito la vittima con "shottini" alcolici durante una festa(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 15:22:00 GMT)

Coca party - confermate le condanne per Gianpi Tarantini e Altri due. Nessuno andrà in carcere : La Cassazione ha confermato le condanne per droga a Gianpaolo Tarantini, Massimiliano Verdoscia e Alessandro Mannarini. I fatti si riferiscono all'estate 2008,...

La Fed alza i tassi ed è solo l'inizio. Altri due aumenti nel 2018 e tre nuovi balzi nel 2019 : La Fed alza i tassi di interesse. Il costo del denaro sale di un quarto di punto portandoli in una forchetta fra l'1,50% e l'1,75 per cento. Si tratta della prima stretta dell'anno e della prima dell'era Jerome Powell.La Federal Reserve segnala due ulteriori aumenti di tassi di interesse nel 2018, confermando le precedenti stime. Per il 2019 e il 2020 è prevista invece un'accelerazione: tre rialzi il prossimo anno invece dei due ...

'Picchiato e ucciso senza un perché' Il capobranco copre gli Altri due complici : L'udienza per la convalida del fermo, l'autopsia sul corpo della vittima, le indagini sul movente. A tre giorni dall'arresto dei tre minorenni, accusati di aver massacrato a bastonate la guardia ...

MotoGP : UFFICIALE – Valentino Rossi rinnova per Altri due anni con la Yamaha! Dottore infinito : La notizia tanto attesa è arrivata: Valentino Rossi correrà in MotoGP per altri due anni. L’ufficialità è arrivata per mezzo del profilo social di Yamaha Movistar che, tramite un simpatico gioco a caselle, ha scoperto la foto che tutti i tifosi ed appassionati del Motomondiale si aspettavano: Valentino Rossi appoggiato ad un enorme +2 che simboleggia le due pRossime annate che correrà con la casa di Iwata. Il campione di Tavullia, dunque, ...

Texas - Altri due pacchi-bomba : un mortoAl vaglio anche la pista dell'odio razziale : Un plico esplosivo ha ucciso un 17enne ad Austin e ferito gravemente una donna. Un secondo pacco è detonato poche ore dopo nella stessa città ferendo gravemente una donna. Entrambi erano afro-americani. Si indaga su un terzo caso simile accaduto il 2 marzo e costato la vita a un 39enne.