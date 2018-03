Allunga il passo Buzzi Unicem

F1 - presentazione Ferrari 2018 : l’analisi della nuova SF71H. Più snella - con passo Allungato e maggiore cura nei dettagli : Ecco, ci siamo, la SF71H (sigla di progetto 669) è finalmente stata svelata. La nuova nata di casa Ferrari è pronta per la nuova stagione 2018 e, sin dai test della prossima settimana di Barcellona, scenderà in pista per farci capire se sarà la vettura che, nei sogni dei tifosi, porterà il titolo a Maranello dopo una lunga attesa che si protrae dal lontano 2007. Andiamo, dunque, a conoscere con precisione ed accuratezza tutti i dati ed i ...