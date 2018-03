“Allarme meningite” | chiuse due discoteche Torna la paura nella città italiana per un

caffeinamagazine

(Di martedì 27 marzo 2018)lae l’allarme legato alla presenza di un focolaio di meningite. Negli ultimi tre mesi, quindi dal dicembre dello scorso anno, in tutta la regione Sardegna sono stati accertati ben 8 casi, di cui due mortali. Soltanto negli ultimi due giorni una donna di 40 anni è stata ricoverata con i sintomi di questa patologia, anche se pare possa escludersi che si tratti dell’infezione, ed un ragazzo di 21. Nel frattempo restano gravi e stazionarie le condizioni del 19enne di Gesico che da quattro giorni si trova al Policlinico di Monserrato. Insomma, la situazione sta cominciando a preoccupare, e non poco, i cittadini, che ora chiedono di essere tutelati. A Cagliari regna la. Il punto sulla situazione è stato fatto dall’assessorato regionale della Sanità: è emerso che in questo primo periodo dell’anno, in concomitanza con la registrazione dei primi ...