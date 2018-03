Milan - Allarme Conti : va ko in allenamento : Il terzino si fa male a Milanello e viene accompagnato fuori: da valutare l'entità del nuovo infortunio

Allarme di Bce e Fmi sui conti italiani. C'è il rischio stangata : Richiami tecnici, che sanno tanto di antidoti politici al rischio populismo. In Italia e altrove. Negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli appelli a non modificare le riforme previdenziali. Fondo ...

Lavoro - Confesercenti lancia l'Allarme : occupati indipendenti continuano a sparire : "Da tre anni, lentamente, la nostra economia sta uscendo dalla crisi che in due ondate, tra il 2007 ed il 2013, ha colpito duramente i settori produttivi, le famiglie e le condizioni di vita dei ...

Lavoro - Confesercenti lancia l'Allarme : occupati indipendenti continuano a sparire : "Da tre anni, lentamente, la nostra economia sta uscendo dalla crisi che in due ondate, tra il 2007 ed il 2013, ha colpito duramente i settori produttivi, le famiglie e le condizioni di vita dei ...

Lavoro - Confesercenti lancia l'Allarme : occupati indipendenti continuano a sparire : "Da tre anni, lentamente, la nostra economia sta uscendo dalla crisi che in due ondate, tra il 2007 ed il 2013, ha colpito duramente i settori produttivi, le famiglie e le condizioni di vita dei ...

Laura Boldrini a Bianca Berlinguer : 'Dobbiamo fare i conti con la realtà'. Ha capito che l'Allarme-fascismo è una farsa? : Per Laura Boldrini e per i compagni di Liberi e Uguali continua il lungo momento di auto-analisi. Già, perché dopo il risibile risultato ottenuto alle elezioni - uno sparuto 3% - è il caso che la ...

Pensioni ultime news : Quota 41 e 100 impossibili? L'UE lancia l'Allarme Conti Video : Dopo le elezioni del 4 marzo si continua a parlare di possibili coalizioni di governo e nelle discussioni sui programmi è fondamentale quella sulla riforma #Pensioni che in pratica tutti i partiti, PD escluso, dicono di voler attuare. Modificare profondamente se non addirittura cancellare la Legge Fornero è la parola d'ordine, per quel che riguarda le politiche previdenziali, sia della coalizione di centrodestra, in particolare della Lega di ...

Elezioni - l’Allarme di Cottarelli : “Sono preoccupato per conti pubblici. Con M5s e Lega rischiamo recessione” : “Dopo queste Elezioni, sono preoccupato per i conti pubblici“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di InBlu Radio dall’ex commissario alla Spending Review, Carlo Cottarelli, commentando l’esito elettorale. “I risultati di queste Elezioni” – continua – “mi fanno pensare che quelli che hanno preso più voti si preoccupino abbastanza poco dei conti pubblici. La promessa di eliminare la legge ...

Continua l'Allarme maltempo - disagi su autostrade e linee ferroviarie : Continua a salire il tragico bilancio causato dall'ondata di maltempo che da domenica scorsa si è abbattuta su tutta l'Europa. Diversi decessi per assideramento sono avvenuti in Slovacchia, Repubblica Ceca, Spagna, Lituania, Francia, Serbia, Slovenia, Romanie e Italia, per un totale di 55.Pioggia gelata in Emilia RomagnaIn Italia sono diversi i disagi causati dalle intemperie. La pioggia gelata caduta in queste ore ha reso necessaria ...

Allarme di Fitch sui conti pubblici : 'Allentamento vincoli dopo le elezioni' : L'agenzia di rating Fitch rileva il rischio che dopo le elezioni in Italia ci possa essere un 'Allentamento dei vincoli sui conti pubblici'. E' quanto si legge in un report dell'agenzia di valutazione ...

L'Allarme del presidente della Corte dei Conti : 'Occorre una legge speciale per Napoli' : 'Occorre una legge speciale per Napoli che non ha la possibilità, neanche con la migliore gestione possibile, di uscire da tutto il debito pregresso' ha detto il presidente della Corte dei Conti della ...

Matteo Salvini - l'Allarme di Umberto Bossi dopo Macerata : 'Se continua così finirà malissimo' : 'Più che un leghista, Luca Traini forse è un nazionalista. Di sicuro, un pirla'. Intervistato dal Fatto quotidiano , Umberto Bossi condanna la violenza di Macerata , 'Senza se e senza ma', e ...

Allarme Gasperini in casa Atalanta : se continua così è inutile restare! : Le parole del tecnico di Grusciasco scuotono l’ambiente atalantino, che teme il suo addio a fine stagione. Gian Piero Gasperini, in occasione dei suoi 60 anni, ha rilasciato una lunga intervista all’Eco di Bergamo. Doveva essere l’occasione di festeggiamenti e ricordi, invece si è trasformata in uno sfogo da parte del tecnico nerazzurro, che non condivide l’operato della società e getta ombre sul suo ...

Allarme Padoan : la flat tax metterebbe a rischio i conti pubblici : Non usa mezzi termini il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Il bersaglio è la flat tax, punto fermo del programma elettorale del centro-destra. Il numero uno di via XX Settembre ha forti dubbi sulla fattibilità di una simile ...