Alla chef stellata Antonia Klugmann il Premio Isola delle Donne 2018

400 cuoche contro #Cracco : si Alla cucina tradizionale - no alle rielaborazioni azzardate degli Chef Stellati. Ma #Sorbillo lo difende : Cracco sempre più social e con sempre più “nemici”. Se ne sta parlando come fosse una questione di Stato dal momento dell’apertura del suo ristorante-bar-bistrot a Milano. A scatenare il caos la prima foto fatta da un cliente della pizza di Cracco, con forma non classica e soprattutto dalla modica cifra di 16 euro. A pensarci bene poi forse si tratta di una polemica poco funzionale quella fatta dai tanti pizzaioli che se ne ...

Il «diavolo» Anna Tatangelo dAlla cucina di Gigi D’Alessio a quella di Celebrity MasterChef : Celebrity MasterChef 2 - Anna Tatangelo Correva l’anno 2012 ed Anna Tatangelo partecipava in veste di concorrente a Ballando con le Stelle. Si sarebbe classificata terza ma la vittoria sarebbe stata un’altra: quella di mostrarsi per una volta diversa da come il pubblico aveva imparato a conoscerla. Nel talent di Rai 1 la cantante si divertì davvero, e questa fu la sua forza: sembrò quasi una ragazzina in gita scolastica, felice di ...

DANIELE TOMBOLINI/ Dal calcio Alla cucina - passando per il vino (Celebrity Masterchef Italia 2) : DANIELE TOMBOLINI, dopo aver calcato per anni i campi da calcio come arbitro, è adesso protagonista di un programma come Celebrity Masterchef. (Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:13:00 GMT)

Alberto Menino/ Il 23enne di Tortona eliminato ad un passo dAlla finale (Masterchef Italia 7) : Alberto Menino, concorrente di 23 anni proveniente da Tortona, è in finale del talent culinario di Sky dopo aver avuto la meglio su Simone nel primo Pressure Test.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:29:00 GMT)

VINCITORE MASTERCHEF ITALIA 2018/ Kateryna e Simone Alla finalissima - fuori Alberto : VINCITORE MASTERCHEF ITALIA 2018: chi porterà a casa la vittoria tra Simone Scipioni, Alberto Menini e Kateryna Gryniukh. Prima prova vinta da Kateryna, che va alla finalissima(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:20:00 GMT)

Alla Masseria Carminello Valverde (CT) 3 Top Chef protagoniste della Giornata internazionale della donna : La buona tavola, realizzata da esperte del mestiere, festeggia la Giornata internazionale della donna. Tre Chef di prim’ordine sono

Guida breve Alla finale di MasterChef 2018 : ... la cantante Orietta Berti, l'attore Davide Devenuto, la campionessa olimpica Margherita Granbassi, l'astronauta Umberto Guidoni, il campione di rugby Andrea Lo Cicero, il volto di Sky Sport Valerio '...

ALBERTO MENINO / Accesso Alla finale grazie Alla vittoria su Simone ai Pressure (Masterchef Italia 7) : ALBERTO MENINO, concorrente di 23 anni proveniente da Tortona, è in finale del talent culinario di Sky dopo aver avuto la meglio su Simone nel primo Pressure Test.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:19:00 GMT)

CARLO CRACCO - RISTORANTE IN GALLERIA/ Prezzi stellari : lo chef Alla riconquista della stella Michelin : CARLO CRACCO apre il nuovo RISTORANTE a Milano, In GALLERIA e fioccano le polemiche per i Prezzi stellati. Ecco i Prezzi delle pietanze, dagli antipati ai dolci.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:48:00 GMT)

DAVIDE AVIANO ELIMINATO/ Il 36enne varesino lascia ad un passo dAlla finale (Masterchef Italia 7) : DAVIDE AVIANO, 36enne concorrente proveniente da Pisa, grazie agli gnocchetti al ragù di mare si è guadagnato il pass per la puntata di questa sera.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 23:42:00 GMT)

FINALISTI MASTERCHEF ITALIA 7/ Chi sono? Kateryna vince la prova in esterna e accede Alla finale! : FINALISTI MASTERCHEF ITALIA 7: tra Alberto, Davide, Denise, Simone e Kateryna chi sarà eliminato ad un passo dall'ultimo atto? Denise fuori, Kateryna è la prima a conquistare la finale(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 23:05:00 GMT)

MasterChef 7 : la classe non è acqua e non sgorga dAlla MasterClass : MasterChef 7 - I giudici con Giorgio Locatelli Arrivati ormai alla nona puntata, si è persa definitivamente la speranza di trovare un vero MasterChef nella settima edizione del programma Sky. Ogni settimana qualcuno dei concorrenti rimasti in gara riesce a farsi notare per qualcosa, ma poco dopo ricade nell’oblio, sembrando quasi uno sprovveduto alle primissime armi. E in questa situazione ci si aggrappa ad altro per dare un senso allo ...

Cracco contro Masterchef : 'Di cattivo gusto il mio funerale Alla prima puntata' : 'Guardo ancora Masterchef . Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sono i miei fratelli, i miei 'figli'. Non potrei mai parlare male di loro'. Carlo Cracco parla del talent in onda ...