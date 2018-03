Alla Camera in bus | quello di Fico è un bel gesto Ma non illudiamoci che si risparmi così

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 marzo 2018) Effettivamente, dalle nostre parti, non si era mai visto un Presidente delladei deputati seduto su un bus. La notizia è stata riportata, con tanto di foto verità, come avvenne per il primo sbarco dell’uomo sulla luna. È vera, quella foto di Robertosul bus non è un fotomontaggio della Nasa. Credo che da oggi la smetteremo di guardare con invidia i ministri norvegesi in bici. Il nostro Presidente dellaha adottato un profilo bassissimo e ci piace che sia. C’è della sana rivalsa, in misure diverse in ciascuno di noi, che gode nel vedere “il politico al posto del cittadino“. Basta con quella spocchia delle auto blu, del posto riservato, dei soldi a palate, dei benefits e della bella vita. L’italiano è incazzato, ne ha viste e subite troppe e trovare un politico sul bus paga pure la fame che anche oggi porta a tavola. ...