Alimenti | patata | un ottimo alimento per i bambini grazie alla sua elevata densità

meteoweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) Laè ritenuta unper l’alimentazione del bambinosuanutrizionale, e le patate Novelle Selenella, disponibili da metà aprile, hanno un gusto delicato, una buccia sottile e una polpa tenera e sono un concentrato di vitamine. Ottime arrostite, cotte a vapore e saltate in padella sono il piatto perfetto per coniugare gusto e benessere. Mattia Di Nunzio, Dottore in Scienze e Tecnologie Alimentari e Dottore di Ricerca Europeo (European Ph.D) in Scienze degli, ha dichiarato: “Laè ritenuta unper l’alimentazione del bambinosuanutrizionale. Infatti è una ricca fonte di carboidrati, vitamina C e potassio. Unica raccomandazione: limitare il consumo di patate fritte (normalmente molto apprezzate dai più piccoli) essenzialmente per due motivi. Il primo, perché essendo fritte in ...