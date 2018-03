Alena Seredova | la frecciatina a Buffon e il matrimonio con Alessandro Nasi

Alena Seredova e l’addio di Gigi Buffon : ‘Avrei preferito scoprirlo diversamente’ : “Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l’interessato o qualcun altro a me vicino. Ma certi cambiamenti, anche se traumatici, servono”. A parlare è Alena Seredova e il riferimento chiaramente è all’ex marito Gigi Buffon. In esclusiva per Chi la showgirl si racconta nel numero in edicola da mercoledì 28 marzo per festeggiare i suoi 40 anni, e aggiunge: Magari ...

Alena Seredova : "Avrei preferito scoprire diversamente la fine del matrimonio con Buffon" : Alena Seredova, quarant'anni lo scorso 21 marzo, traccia con il settimanale Chi (in edicola da mercoledì 28 marzo) un bilancio della sua vita, a partire dalla fine traumatica del matrimonio con il portiere Gigi Buffon. "Avrei preferito scoprire diversamente la fine del mio matrimonio, non dai giornali, magari che me lo dicesse l’interessato o qualcun altro a me vicino. Ma certi cambiamenti, anche se traumatici, servono. Magari uno non si ...

Alena Seredova : «I pilastri della mia vita» : I suoi quarant’anni Alena Seredova li ha festeggiati sul prato dello stadio Olimpico di Roma, insieme ai due figli Louis Thomas, e David Lee, avuti dall’ex marito Gigi Buffon. La modella ceca è stata ospite della Partita Mundial, Italia-Resto del mondo, che quest’anno si è fatta portavoce della lotta contro la violenza sulle donne. Nessun party, quindi, per Alena (almeno per il momento), ma una serata ugualmente importante, ...

La bellezza fa (i) 40. Da Alena Seredova ed Elisabetta Canalis a Katie Holmes - le magnifiche quarantenni del 2018 : Si dice che ormai i quarant’anni sono i nuovi venti. Così come si dice che il passare del tempo sa aumentare il fascino. Merito del raggiungimento di un equilibrio e una consapevolezza di sé che prima non si avevano. Ne sono ennesima prova le tante neoquarantenni del 2018. Come Alena Seredova, che spegne oggi le quaranta candeline. Il 25 gennaio scorso, invece, è stato il turno di Charlène Wittstock, ex nuotatrice e ora Principessa di ...

Alena Seredova compie 40 anni e festeggia allo stadio : Alena Seredova compie 40 anni e lo festeggerà allo stadio Olimpico di Roma per un evento benefico in difesa delle donne. L’ex modella sarà insieme ai figli e al compagno Alessandro Nasi. Al “Corriere della Sera” racconta: “Ho già molto dalla vita vorrei che continuasse a sorridermi come oggi”. “Affronto la vita con il sorriso, ci provo, anche se non mi riesce proprio sempre” dice la vulcanica Alena che sul suo profilo appare sempre allegra e ...

Partita Mundial : su Rete 4 si gioca per dire basta alla violenza sulle donne. Allena Alena Seredova : Alena Seredova Domani Retequattro trasmetterà in prima serata dallo stadio Olimpico di Roma la sesta edizione della “Partita Mundial – Italia vs Resto del Mondo”, un evento che vedrà ex giocatori e personaggi del mondo spettacolo sfidarsi in una Partita di calcio a scopo benefico: dire basta alla violenza sulle donne. Partia Mundial: le formazioni Per l’occasione torneranno ad allacciarsi gli scarpini leggende del pallone e vecchie ...

”Una boccata d’aria fresca”. La grande ‘rivincita’ di Alena Seredova. L’ex moglie di Gigi Buffon lo annuncia raggiante : ”Sono molto felice” : Una vita passata tra la televisione e il gossip. Alena Seredova, dopo la rottura con l’ex marito Gianluigi Buffon – fidanzato con la giornalista sportiva Ilaria D’Amico – ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore Alessandro Nasti. Una storia iniziata senza clamore, in silenzio e al riparo dalle luci del gossip. L’attrice e showgirl si era detta entusiasta della storia con il rampollo della ...

Alena Seredova : «Un gioiello non è per sempre - i figli sì» : Incede un po’ altera Alena Seredova con la sua altezza statuaria e vestita totalmente di nero, ma si capisce subito che l’apparenza proverbialmente inganna. La modella e attrice è a Milano per il lancio della sua prima capsule collection di gioielli disegnata per la piattaforma QVC, e intrattiene tutti con un’ironia spontanea fatta di battute sagaci e disinvolte prese in giro, anche su se stessa: «Sono stata molto felice che mi abbiano chiamato ...

Buffon a L’Intervista : “I rapporti tra Alena Seredova e Ilaria D’Amico? Ogni tanto si interfacciano” : Buffon a L’Intervista da Maurizio Costanzo parla del rapporto tra l’ex moglie Alena Seredova e Ilaria D’Amico In che rapporti sono Alena Seredova e Ilaria D’Amico? “Ogni tanto si interfacciano”, parola di Gigi Buffon. Il portiere della Juventus ha rivelato a L’Intervista, il programma di Canale 5 di Maurizio Costanzo, che l’ex moglie e la […] L'articolo Buffon a L’Intervista: “I ...