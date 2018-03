Al via la stagione sportiva della Compagnia della Vela

Compagnia della vela - via alla stagione : ROMA, 26 MAR - E' fitto il programma di eventi e regate nel calendario 2018 della Compagnia della vela. Si comincerà l'8 aprile con la Veleggiata sociale, alla quale seguirà a Jesolo , 5 e 6 maggio, ...

Rinnovo Hysaj - il terzino del Napoli rinvia tutto a fine stagione : Incertezza massima nel futuro del Napoli dal punto di vista dei rinnovi, infatti si è momentaneamente fermata la trattativa tra gli azzurri e Hysaj. A tal proposito ha parlato l’agente del terzino albanese, che ha smentito la possibilità di Rinnovo nell’immediato. A confermare la volontà di prendere tempo è stato lo stesso Hysaj, che nella […] L'articolo Rinnovo Hysaj, il terzino del Napoli rinvia tutto a fine stagione proviene ...

Ottavia - Lorenzetti : «Giovanissimi - ottima stagione» : ROMA - Daniele Lorenzetti, ds delle giovanili azzurre ed allenatore della formazione Giovanissimi Elite, fa il punto sulla grandissima stagione di cui si stanno rendendo protagonisti i suoi 2003: ' Mi ...

VAL TANARO/ Rifugio Pian dell'Arma : al via i primi appuntamenti di stagione : Il Rifugio Pian dell'Arma di Caprauna , CN, , che dal 22 marzo resterà aperto tutti i giorni fino a novembre, inizia ufficialmente la stagione con le prime proposte gastronomiche e sportive legate all'...

La Gent-Wevelgem apre la stagione del pavè - favoriti Sagan e Van Avermaet. L'italia Punta su Viviani e Trentin : I big più attesi senza dubbio sono il campione del mondo Peter Sagan della Bora-Hansgrohe e il beniamino di casa e campione olimpico Greg Van Avermaet della BMC, vincitore dell'ultima edizione di ...

CASTELLAMONTE " Al via la nuova stagione dei Concerti di primavera dell' Associazione Filarmonica Castellamonte : Come da tradizione tutti gli spettacoli saranno ad ingresso libero. In collaborazione con l'Associazione Armonica Mente Insieme ONLUS, con il contributo della Fondazione CRT, con il patrocinio dell'...

The Handmaid’s Tale - dal 26 aprile al via la seconda stagione : Si allarga il cast ed emergono ulteriori dettagli del mondo distopico di The Handmaid’s Tale nella seconda stagione al via su TimVision da giovedì 26 aprile a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. The Handmaid’s Tale in questa seconda stagione sarà articolata su 13 episodi, un secondo capitolo della serie tv che esplorerà trame, ambienti e personaggi inediti, mai trattati nel romanzo di Margaret Atwood. Lo showrunner Bruce ...

Bruges-La Panne - vince Elia Viviani : per il veronese è il sesto successo in stagione : ... Bora-Hansgrohe, +0:00 3 Jasper Philipsen , Hagens Berman Axeon, +0:00 4 Baptiste Planckaert , Katusha Alpecin, +0:00 5 Jens Debusschere , Lotto Soudal, +0:00 6 Amaury Capiot , Sport Vlaanderen-...

Inter : cinesi imbufaliti - fallimento della campagna acquisti di Ausilio. Il Ds via a fine stagione - in arrivo una sorpresa inaspettata : Inter: fallimento campagna acquisti- Non stanno soddisfacendo i nuovi (e costosi) acquisti dell‘Inter da quando i cinesi hanno acquistato il club: arrivi estremamente cari che poi non hanno inciso in maniera positiva sul club di Milano. La delusione per i vari Dalbert (20 milioni di euro), Gabigol (25 milioni), Joao Mario (36 milioni), Lisandro Lopez (prestito) ed altri è palpabile nella società. Il club meneghino non ha potuto fare altro ...

The Voice of Italy - nuova stagione al via. Costantino della Gherardesca : 'Resterò me stesso' : Un nuovo cast, un meccanismo rinnovato e un altrettanto rinnovato impianto scenografico: sarà un vero e proprio nuovo inizio di ' The Voice of Italy ' , al via il 22 marzo su Rai2. Tante le novità, ...

Cast e personaggi di Modern Family 9 : la trama della nuova stagione al via su Fox dal 16 marzo : Cast e personaggi di Modern Family 9 sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Sky e, in particolare, di Fox a partire da oggi, 16 marzo, con la messa in onda della première di stagione. Il mockumentary firmato Christopher Lloyd e Steven Levitan è ormai vicino alla soglia dei dieci anni ma questo non ha ancora fermato i fan che continuano a seguire le avventure della famiglia Pritchett. In Cast e personaggi di Modern Family 9 ritroveremo ...

Ippica - al via nuova stagione a S. Siro : ANSA, - MILANO, 16 MAR - Non solo Ippica, ma anche cultura, grandi eventi e concerti sono gli ingredienti della 131ma stagione dell'Ippodromo Snai San Siro del galoppo al via domenica. Il Premio ...