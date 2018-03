Agnelli | “Var? Processo irreversibile ma diamo tempo all’Uefa”

calcioweb.eu

: #ECAGeneralAssembly, Agnelli: 'Numero di partite da ridurre. VAR? Non si può tornare indietro, va introdotto ovunqu… - forumJuventus : #ECAGeneralAssembly, Agnelli: 'Numero di partite da ridurre. VAR? Non si può tornare indietro, va introdotto ovunqu… - tuttosport : #Agnelli debutta all'#Eca: «#Var anche in Europa, ma diamo tempo all'Uefa» - ZonaJuventina : RT @forumJuventus: #ECAGeneralAssembly, Agnelli: 'Numero di partite da ridurre. VAR? Non si può tornare indietro, va introdotto ovunque. Co… -

(Di martedì 27 marzo 2018) “Il Var è stato introdotto in Italia, in Germania, in alcune competizioni internazionali, sarà introdotta in Inghilterra e sarà utilizzata al Mondiale in Russia. Non si può più tornare indietro, è un, ma bisogna rispettare la tempistica della Uefa. Hanno bisogno diper istruire gli arbitri, capire come si deve utilizzare il Var. È una questione che riguarda tutte le federazioni. Creche si possa introdurre per il 2019-2020”. Lo ha detto Andrea, oggi a Roma in veste di presidente dell’Eca per l’Assemblea generale dell’Associazione dei club europei. La Uefa ha fatto sapere che la nuova tecnologia non sarà presente nelle coppe europee della prossima stagione. (AdnKronos) L'articolo: “Var?maall’Uefa” sembra essere il primo su CalcioWeb.