“Aggredita e pestata” Accuse choc a Claudio D’Alessio Dopo le parole da paciere nei

caffeinamagazine

(Di martedì 27 marzo 2018) A casa di Gigile questioni non finiscono mai. In questi giorni sulle pagine dei giornali non si è fatto altro che parlare della polemica che è natale ultime dichiarazioni di Anna Tatangelo, ma prima ancora aveva tenuto banco la situazione debitoria del cantante partenopeo. Ma visto che in casa non si fanno mancare nulla, adesso è tornato a far parlare di sé il figlioper una questione spinosa di qualche tempo fa. Il 32enne deve rispondere infatti di una pesante imputazione. Violenza privata e lesioni: queste leda cui dovrà difendersi il primogenito del cantante Gigi, dinanzi al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma il prossimo 10 aprile. Come riportato dal Corriere della Sera, leai danni di D’Alessio jr. sono partite dalla denuncia presentata nel 2014 da una 51enne di nazionalità ucraina, domiciliata a Fondi ...