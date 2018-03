Addio Fabrizio Frizzi | il suo pubblico in coda per l' ultimo saluto - TV Radio - Spettacoli

In migliaia per l’Addio a Fabrizio Frizzi Folla alla camera ardente| : Tante gente comune, tanti amici, persone dello spettacolo e della politica per l’ultimo abbraccio al conduttore morto all’età di 60 anni |

L’Addio a Fabrizio Frizzi : la camera ardente negli studi Rai di viale Mazzini : Una fiumana di gente, già dalle prime ore del mattino, è in coda fuori dai cancelli degli studi Rai di viale Mazzini, a Roma, dove è allestita la camera ardente di Fabrizio Frizzi. Il noto conduttore, amatissimo dai colleghi e dal pubblico, è morto domenica notte per un’emorragia cerebrale. La sala resterà aperta fino alle 18, e accoglierà amici ma anche tanta gente comune, che da ieri sta manifestando il suo affetto al popolare volto ...

Carlotta Mantovan e la figlia Stella/ Fabrizio Frizzi e l'Addio profetico alla moglie : “avremo poco tempo noi” : Carlotta Mantovan e la figlia Stella: Fabrizio Frizzi e l'addio doloroso alla moglie, "avremo poco tempo per noi". Il lutto e il ricordo di Patrizia Mirigliani: "a Miss Italia scoccò.."(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 11:05:00 GMT)

Addio a Fabrizio Frizzi : i post di cordoglio sui social per ricordare il popolare conduttore televisivo : I messaggi di cordoglio sui social postati dai fan, dai colleghi e dai personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e non solo: così tutta l'Italia ricorda Fabrizio Frizzi Fabrizio Frizzi, il popolare conduttore televisivo della Rai che per più di trent'anni, sulle reti Rai, ci ...