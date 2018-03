Addio ad Angelo Varaschin | storico panettiere di Vittorio Veneto

Addio a Nunzia - l'angelo del terremoto di Casamicciola : pochi giorni fa la telefonata di Papa Francesco : Se n'è andata in cielo nel giorno del suo onomastico e della festività delle Palme, Nunzia Mattera, la combattiva terremotata di Casamicciola alla quale Papa Francesco aveva...

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio/ Il secondo figlio non arrivato è la causa dell' Addio ? : Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio , acque ancora agitate? Spunta una “fan fedele e affettuosissima”. A riportare la voce è Dagospia. Le ultime notizie...(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 17:20:00 GMT)

Anna Tatangelo rivela i retroscena dell' Addio a Gigi - Ilaria D'Alessio replica Video : Dopo le dichiarazioni rilasciate a Verissimo sembrava essere tornato il sereno tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo [ Video ]. Il cantante aveva riferito che stare un po’ distanti ogni tanto fa bene all’amore: ‘Penso che a tutte le coppie capita di litigare’. Il cantante aveva anche difeso a spada tratta la compagna da alcune critiche mosse sui social e non aveva escluso la possibilita' di diventare nuovamente papa'. ‘Dammi il tempo di arrivare a ...

“Addio Angelo con le Ali dorate”. Una morte dolorosa e straziante. A soli 19 anni si è spenta dopo una brutta malattia. Il dolcissimo messaggio di Tiziano ferro : Piena di vita e di gioia di vivere e troppo, troppo giovane per morire. Una combattente, dopo la terribile diagnosi aveva reagito con coraggio e determinazione, come una vera guerriera combattendo contro la malattia ma, quando sembrava giunta la fine di un incubo, il male è tornato ancora più aggressivo di prima e alla fine l’ha portata via quando aveva ancora mille sogni da realizzare, si doveva ancora doveva incamminare verso la sua età ...