Addio a storica barista della Versilia

Addio a Silvia Arzuffi - morta la storica regista di Striscia la notizia e Drive In : E’ morta Silvia Arzuffi, storica regista di programmi Mediaset come Striscia la notizia e Paperissima. La donna, 74 anni, è deceduta nella sua casa, in provincia di Bergamo, dove era tornata a vivere dopo aver trascorso una vita a Milano. Il suo approdo alla tv è avvenuto dopo l’esperienza come attrice di teatro. Silvia Arzuffi, chi era Per il piccolo schermo la Arzuffi ha firmato programmi di successo degli anni ’80 e ...